Россия будет имитировать новый 'Минск': как Путин использует переговоры с Украиной

Май будет отмечен высоким уровнем возможной военной эскалации со стороны РФ.

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Россия будет стягивать резервы для прорыва к админграницам Днепропетровщины - Снегирев / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, 48 отдельная артиллерийская бригада

Наступление РФ продолжается и заканчиваться не собирается. За неделю до так называемых мирных инициатив российского диктатора интенсивность боевых столкновений выросла вдвое - до 270 по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. До этого фиксировали примерно 130 столкновений в сутки.

Это свидетельствует о масштабной интенсификации наступления вдоль всей протяженности российско-украинской границы. Очевидно, российское командование не планирует ждать летнего периода (июнь или июль) для развертывания полномасштабных действий. 15 мая возможно состоится встреча в Стамбуле, и, учитывая заявления российской стороны о якобы тактических преимуществах на линии фронта, они будут пытаться использовать давление на военно-политические решения как США, так и Украины.

Таким образом, май может стать критическим моментом в плане способности Сил обороны Украины удерживать линию боевого соприкосновения. То, что происходит сейчас, - это оперативная задача, а не задача тактического уровня. Хотя расстояние до административных границ Днепропетровской области на Новопавловском направлении составляет около 5 км, а на Покровском - до 7 км, речь идет уже о прорыве именно оперативного уровня.

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Целью таких действий является создание предпосылок для улучшения позиций РФ во время так называемого мирного диалога. Их основная задача сейчас - захватить села Константинополь, Богатырь, поселок Разлив и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Аналогичная ситуация наблюдается и по Покровскому направлению. Имеет место резкая интенсификация боевых действий сразу по нескольким направлениям. В частности - из района Шевченко, значительная часть которого уже снова под оккупацией. Это создает угрозу выхода непосредственно на Покровск. Оккупанты также пытаются прорваться к трассе Покровск - Константиновка, что угрожает обоим городам.

Их основная задача в мае - затянуть ситуацию, одновременно попытавшись решить вопрос выхода на админграницы Днепропетровской области. Параллельно будут решать вопрос переноса театра боевых действий на Славянско-Краматорское направление. Неслучайна нынешняя интенсивность боев на Константиновском направлении, фактически уже начались бои за Константиновку - с западного направления враг подходит к пригороду.

Также продолжается давление и на Торецком направлении, то есть атаки ведутся сразу на нескольких участках фронта. Однако основной акцент сейчас - это направление на Новоалександровку, где противник имеет тактические успехи.

Угроза текущей ситуации для Сил обороны Украины в том, что речь идет о четырех крупнейших промышленных городах Донецкой области - это не только Константиновка, но и Дружковка, Краматорск, и в первую очередь - Славянск.

Славянск имеет критическое значение, в частности из-за расположенных рядом крупнейших в Европе месторождений сланцевого газа. Потеря контроля над этими месторождениями может не позволить украинской стороне реализовать положения договора о совместной добыче недр с США. В случае сохранения контроля Сил обороны над месторождениями Украина будет иметь шанс достичь энергетической независимости или существенно к ней приблизиться.

Не случайно в 2014 году Гиркин со своими отрядами двинулся именно на Славянск - чтобы заблокировать возможность добычи сланцевого газа, в частности, американской компанией Shell. Также неслучайно всеукраинское объединение "Свобода" еще в 2012 году - задолго до начала АТО - выступало против добычи сланцевого газа в Украине.

Основное событие ближайшего времени - это обострение именно на Донецком направлении. Речь идет о попытке РФ взять под полный контроль территорию Донецкой области. Кроме того, давление будет осуществляться и на Лиманском и Северском направлениях - в контексте окончательного захвата Луганской области, где, по большому счету, под украинским контролем остаются только два села.

Итак, май будет отмечен высоким уровнем возможной военной эскалации со стороны РФ. Но развитие событий в значительной степени будет зависеть от результатов визита в РФ Виткоффа и тех аргументов, которые он озвучит.

Если эти ближайшие два дня продемонстрируют, что страны Запада не блефуют в вопросе экономических санкций, можно будет ожидать ответной реакции. Определенный сдерживающий фактор должен быть - если он сработает до начала возможных прямых переговоров между Украиной и Россией, тогда наши опасения могут оказаться преждевременными.

Но если исходить из риторики РФ о том, что их "санкциями не напугать", и заявлений Пескова о тактическом превосходстве России на линии фронта, в соответствии с чем РФ не посчитает целесообразным идти на мирные переговоры, тогда возможна имитация переговорного процесса как прикрытие для дальнейшего продвижения вглубь украинской территории.

Это - наиболее угрожающий сценарий на ближайший период, в частности на май. Не стоит сейчас загадывать наперед на лето - сначала следует разобраться с ситуацией в текущем месяце. Если Россия действительно согласится на 30-дневное перемирие, то, прежде всего, она осуществит передислокацию оперативных резервов. Потому что сейчас Россия практически не имеет возможности осуществлять такую передислокацию, даже обычную ротацию личного состава. Это объясняется тем, что украинская сторона имеет тотальное преимущество в средствах "малого воздуха", в FPV-дронах. Фактически создана "серая зона", где враг не может осуществить ни эвакуацию раненых, ни подвоз боекомплекта, ни перемещение и накопление оперативных резервов.

Именно поэтому российская сторона раз за разом объявляла односторонние "перемирия" - чтобы получить хотя бы несколько дней для реализации этих планов. Обратите внимание: после каждой такой "мирной инициативы" почти сразу происходило обострение ситуации на линии боевого соприкосновения.

Поэтому если Россия согласится на условные 30 дней перемирия, следует ожидать, что это время будет использовано ею для передислокации, накопления боекомплекта, перегруппировки и подготовки к новой волне наступления вглубь украинской территории.

Я скептически отношусь к возможности реального завершения войны. Ведь даже если предположить, что 15 мая стороны договариваются о прекращении огня - что скажет Путин своему внутреннему потребителю? О том, что четыре года войны, миллион потерь, 35% Донецкой области под контролем Украины, а ни один пункт "СВО" не выполнен - ни денацификации, ни демилитаризации? То есть ему нечего им "продать".

Поэтому, на мой взгляд, Россия и в дальнейшем будет имитировать дипломатическую активность, выдвигать новые инициативы, создавать тактические ловушки для Украины и США. Но главное для них - под прикрытием дипломатических маневров пытаться достигать тактических успехов на фронте.

Это будет ситуация, подобная той, которую мы уже видели во время Минских договоренностей - россияне будут пытаться копировать тот же сценарий. Недаром сейчас на переговорный трек вернули Ушакова - одного из самых опытных дипломатов РФ, "тяжелую артиллерию". Посмотрите, кто участвует в переговорах - это не случайные люди. Там и Беседа, который непосредственно курирует украинское направление, то есть хорошо знаком со спецификой украинского вопроса.

Сейчас Россия будет пытаться максимально выиграть время. Им очень нужна летняя кампания в классическом понимании. Не май, не июль - а именно период до начала осени. Когда исчезнет зелень, ухудшатся условия для использования тяжелой и колесной бронетехники, и появится окно возможностей для новой волны активных действий.

Поэтому сейчас у них задача - максимально имитировать процесс переговоров.

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", специально для Главреда

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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