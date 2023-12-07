Россия бросила в мясорубку новые подразделения "Шторм V"

На Купянском направлении их весьма активно применяют. А чего бы и нет, застоялись же.

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Войска РФ, ВСУ / Коллаж Главред, фото Минобороны РФ, 22-я ОМБр

Шторм V...

Итак, в зоне боевых действий стали появляться подразделения "Шторм V". Преимущественно они действуют на Купянском направлении, в подчинении ГВ "Запад".

По началу не совсем понятным было, что это за такие себе тела. Шутки ради даже говорили, что это подразделения сформированные из вакцинированных "Спутник-V", поэтому, что на них заморачиваться, сами через какое-то время помрут от побочки. Но, как оказалось, по большей части данные подразделения состоят из бывших головорезов ЧВК "Вагнер".

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То есть, фактически, "Шторм V" это тот же ЧВК "Вагнер", только под патронатом мо рф, причём с полным ребрендингом. Больше никакого ЧВК "Вагнер", про него в информпространстве и в целом, будут забывать целиком и полностью, а перекочевавшие "вагнера" - это "Шторм V".

Причём на Купянском направлении их весьма активно применяют. А чего бы и нет, застоялись же... пора в мясорубку.

Так, северо-восточнее Синьковки вели наступательные действия 25-я и 138-я ОМСБр из состава 6 ОВА, а южнее Ольшан ограничились силами только 25-й ОМСБр. И именно в составе этих ОМСБр и находятся штурмовые роты "Шторм V", по 3 на каждую Бр.

Кстати, буквально на днях прислали ещё почти 300 тушек для доукомплектации, что говорит о не особо то и успешных действиях "Шторм V".

Так же штурмовые роты "Шторм V" прикреплены к 26 ТП 47 ТД и 27 ОМСБр 1 ТА Западного ВО. Тут вырисовывается давление на Лиман Первый, а затыкание механизированных пробелов ребрендированными тушами.

В данном контексте, отмечу, что как и ожидалось, после нейтрализации тандема Пригожин-Уткин и Чекалов, мо рф полностью под себя подмяло систему "Вагнер", а наместник Пригожина-Уткина и Чекалова, Антон Елизаров "Лотос" оказался бесхарактерной амёбой, которую без проблем под свой мотив скрутил оленевод-резчик по дереву.

Но, на самом деле, это только вершина айсберга того как разгулялся сергей шойгу, ощутив всю полноту власти в зоне БД и без какой либо конкуренции. Подробности о его захвате контроля несколько позже и скажу так, путину самое время ходить под себя. Пригожин-Уткин хоть как-то уравновешивали, балансировали, если хотите, амбициозного тувинца, теперь же у него тормоза явно срывает.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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