Россия больше ничем не удивит: все, на что способна - уже на столе

Несмотря на попытки давления и террора, Кремль исчерпал ресурсы для новых военных или политических маневров.

https://opinions.glavred.info/rossiya-bolshe-nichem-ne-udivit-vse-na-chto-sposobna-uzhe-na-stole-10681514.html Ссылка скопирована

Путин уже задействовал все ресурсы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Действия России никак не изменятся в зависимости от позиции США. Чем больше и лучше вооружение мы получим, тем больше поражения будем наносить России, тем системнее и эффективнее мы будем обороняться.

Россия и так делает все, что она может. В плане наземных операций она пользуется своим преимуществом в воздухе, продавливает оборону и дальше неспешно продвигается. В остальном Россия делает ставку на терроризирование населения Украины, то есть громкие огромные атаки. Это никак не зависит от США, потому что определенное количество дронов и ракет РФ может производить и применять, независимо от того, что говорит Вашингтон.

Так что Россия показала все, на что способна, не стоит ожидать чего-то нового. В военно-техническом смысле что-то может добавляться или убираться, но в плане военного и политического реагирования мы уже видели все, и ничего нового противник не предложит.

видео дня

Кроме того, в течение последнего года мы видели ситуации, когда действия разных стран напрямую затрагивали и грубо нарушали военные интересы России, в частности в Сирии и Иране, но она ничего не смогла противопоставить этому. Более того, Россия не хотела ничего активно делать. Очевидно, из-за нехватки ресурсов, потому что все ее ресурсы сосредоточены на Украине.

Россия осознает ограниченность своих ресурсов. И это подтверждает мою мысль о том, что мы уже видели все, что Россия может. И ничем она нас не удивит.

Богдан Яременко, специально для Главреда

О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред