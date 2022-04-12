Россия боится, что Украина достанет ее на своей же территории

Россия готовится к новой наступательной операции / УНИАН

В шести регионах России, граничащих с Украиной, было объявлено о повышенном уровне террористической угрозы.

Напомню, что Российская Федерация не смогла реализовать стратегическое наступление по Киеву, Одессе, Харькову, поэтому в данной ситуации, второй этап, как заявил Путин - это установление контроля над Донбассом и южными регионами Украины.

Именно поэтому готовится новая наступательная операция, потому что они планируют "отстоять интересы русскоязычного населения и граждан Донбасса" и в данный момент другого формата не было. И эта "спецоперация" была направлена на "защиту" этих интересов и поддержку так называемых ЛДНР, которые заявили о самостоятельности. Причем, как заявил Путин на космодроме, эта цель ""благородна", и они будут ее "успешно" завершать.

Понятно, что это-его политическое кредо. Уже нет мотивации в отношении "фашистов", "националистов" и даже, как заявлял накануне Лавров, речь уже не идет о "войне с НАТО". Теперь Путин заявил новую версию начала войны-якобы невыполнение Украиной Минских договоренностей.

В целом все это указывает на то, что Вооруженные Силы РФ готовятся к новому наступлению. Тем более, что сменен командующий, славившийся своими жесткими действиями в Сирии. Но наступление России будет ограничено Востоком и Югом, особенно в Донецкой, Луганской области, частично Харьковской и на этом формате будут концентрироваться основные удары. Но предполагается, что ВСУ уже могут проводить контрудары, тем более, что мы получили не только Джавеліни и Стингеры, но и новейшее оружие. Из-за чего мы можем на границе с Россией создать условно "закрытое небо", но локально над вышеупомянутыми регионами и даже доставать Россию.

Поэтому заявления России о запрете полетов для гражданских российских самолетов свидетельствует не только о готовности России к наступлению, но и о том, что Украина сможет наносить обратные удары.

Поэтому эта предостережение России - прямое подтверждение того, что Россия боится того, что Украина может дать отпор не только на своей территории или на границе с РФ, но и над небом РФ, если оттуда ракеты будут лететь в нас. Ведь лучше их сбить на подлете, чем на своей территории, где они будут поражать населенные пункты и объекты инфраструктуры.

Читайте такжеРоссии нужно готовиться к войне на ее территорииДругой вопрос, что параллельно с закрытием неба над шестью областями для гражданских самолетов, Россия, как сообщают и украинские, и иностранные разведки, планирует провокации. Во-первых, с терактами в прилегающих к границе с Украиной областях России, что, как правило, проводятся "на земле" (как пример - взрыв на нефтебазе в Белгороде). Или же возможны обвинения Украины в использовании химического оружия, как они уже несколько раз заявляли.

Важно, что Украина говорит об этих провокациях и раскрывает планы России. Поэтому прибегнуть к откровенным провокациям РФ не удастся, потому что и международная общественность, и украинское общество понимает, что провокации - это дело рук самих россиян.

Конечно, Россия давно планирует использовать эти провокации для объявления мобилизации. Повод может быть любым - например, подрыв собственных граждан, как это было в начале Второй мировой войны. Потому что Россия не чурается ничего.

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда