России уже нечего предложить миру, кроме торжественных похорон Путина

Россия исчерпала все свои методы войны с Западом и Украиной / УНИАН

Всего за 100 дней ожесточенной российско-украинской войны всему миру стало ясно, что Россия перестала быть всесильной, что ее уже можно не бояться и ее нужно наказывать за агрессивное поведение, как фашистскую Германию.

Запад благодаря примеру стойкости Украины быстро прошел путь от парализующего страха перед Россией до уверенности, что с Россией можно и нужно бороться.

Позорный путь от глобального игрока к второсортной агрессивной стране, которая не умеет рассчитывать свои силы и блефует чаще, чем побеждает, Россия прошла довольно быстро. Путь от высокомерного ультиматума и ядерного шантажа до провальной авантюрной попытки уничтожить вооруженным путем соседнюю Украину РФ прошла буквально за несколько месяцев.

Международное поражение России очевидно уже для всех, включая ее немногочисленных друзей.

Теперь оружие шантажа в международных делах осталось лишь у Китая, но путь геополитического "усыхания" России для него будет уроком.

Буквально за полгода путинская Россия стремительно преодолела путь от наглого ультиматума НАТО и ЕС по разделу Европы зимой 2021 года до кровопролитных, тяжелых боев на Донбассе летом 2022 года. Это все, чего она достигла за это страшное время.

В конечном счете Россия проиграла и 20-летнюю социально-экономическую и цивилизационную конкуренцию с Западом, и российско-украинскую, европейскую войну.

Читайте такжеВ кремлевском доме престарелых уже рвутся панталоны: почему запахло поражением России

Поэтому России, исчерпавшей все свои методы войны с Западом и Украиной, уже нечего предложить или показать миру, кроме торжественных похорон своего вечного и могущественного президента Путина на Красной площади возле кремлевской стены, рядом с другим тираном и вождем – Сталиным.

Миру это понравится, особенно украинцам.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"