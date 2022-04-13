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России позарез нужна эвтаназия: почему РФ должна распасться на 20-30 государств

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

13 апреля 2022, 14:27

Россия – огромная страна, объединяющая в себе многие народы, которые ничего не связывает друг с другом. Только сила и пропаганда величия Российской империи.

Российская Империя должна быть уничтожена-это нужно и всему миру, и самим россиянам
Только имперская пропаганда держит РФ в ее границах, а потому ни один новый лидер России не откажется от нее

Западные интеллектуалы продолжают жить в парадигме, что Россию можно изменить, что Россия может нести миру что-то светлое и доброе, надо только заменить Путина кем-то другим. Это уже не наивность – это преступная глупость.

Россия – умирающая империя. Так происходит со всеми империями. Они все умирают однажды. Но перед смертью Россия пытается затащить с собой как можно больше здоровых организмов. Это как с тонущим человеком. Она может быть очень добрым человеком, честным и справедливым. Но если он будет тонуть, то инстинктивно может затащить с собой на дно и того, кто его спасает. Поэтому первое, что нужно сделать, когда ты подплываешь спасать утопающего – это вырубить его. Сделать так, чтобы он тебе не мешал.

Россия – империя. И пока она остается империей, пока не будет разрушена, она всегда останется опасной для мира.

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Почему, спросит западный интеллектуал? Все просто. Россия – огромная страна, объединяющая в себе многие народы, которые ничего не связывает друг с другом. Ну что общего у бурята с чеченцем, у москвича с тувинцем, у калмыка с татарином? И это не плавильный котел США, где смешаны многие народы и национальности, но которых объединяют общие ценности. Нет. Какие общие ценности у Кадырова и жителя Петербурга? Разве что нездоровая жажда расчленения людей.

Что же объединяет все эти народы и нации, которые растянуты на 11 часовых поясов? Сила. Только сила. И пропаганда. Пропаганда величия империи. Русский шовинизм. Агрессия и мессианство. Эта пропаганда и является тем скотчем, на котором империя держится. А ведь она является и причиной агрессии, причиной опасности, которую Россия представляет для всего мира. То, что держит вместе бурята и татарина, в результате приводит к резне в Буче. И нет ничего другого, кроме этой имперской пропаганды, которая может удерживать Россию вместе. Вы отключаете пропаганду – и Россия распадается. И поэтому каждый новый лидер России будет применять эту пропаганду, просто чтобы удержать страну вместе. Просто из-за естественного желания сохранить власть. А дальше он уже станет ее заложником, даже если вначале планировал создать империю с европейским лицом. Но вот беда, у империи никогда не может быть лица Вольтера, Руссо или другого гуманиста. У империи всегда лицо Путина или Кадирова.

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Итак, если вы не согласны, что Россия должна перестать существовать как государство, то вы должны знать, что она всегда будет опасной. И всегда будет угрозой для мира. И единственный путь убрать эту опасность, единственный путь вылечить имперскую агрессию – это разрушить империю. И потом уже лечить отдельные части, 20, 30 или бог весть сколько новых государств. Каждое из которых в отдельности можно превратить в нормальную национальную страну. Да, это приведет к проблемам с кучей новых стран с ядерным оружием, возможно, войн между этими новыми образованиями, определенное количество которых будет иметь ядерное оружие. Но это меньшее зло, чем большая империя, которая воюет со всем миром и готова угрожать ядерным оружием. А для Бурятии с ядерным оружием всегда найдется свой будапештский меморандум.

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Если же сохранить империю, то рано или поздно она вернется к своему теперешнему состоянию. Это не излечимо. Это естественное состояние такой империи. И чтобы помочь людям из России, будущим поколениям, что очень беспокоит западную интеллектуальную элиту, надо освободить будущие поколения, рожденные на этой огромной территории, от империи. Потому что империя прежде всего уничтожает своих граждан.

Хватит лечить Россию. Хватит лечить то, что не лечится. Российская империя нуждается в эвтаназии. Весь мир в этом нуждается, конечно. Но больше всего – именно Россия. И это гуманно. И на это должна быть направлена стратегия цивилизованного мира.

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

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война в Украине Владимир Путин Российская империя Сергей Фурса Россия
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