России нужна лицензия на возрождение СССР / Reuters

Сейчас западные друзья Кремля вновь начали активно продвигать идею "финляндизации Украины". Мол - вот оно решение и т.п.

Я не буду углубляться в дебри этого вопроса.

Лишь простой факт. Финляндия, как известно, является членом ЕС. Никто нигде никогда против этого не возражал. Включая Россию. Финляндия не входит в военно-политические блоки, но она проводит самостоятельную политику, вступает в международные структуры, в которые желает. Никто здесь проблем не видит.

Просто напомню, что поводом к Евромайдану послужило не НАТО, а ассоциация с ЕС. Именно этот документ, который даже не предполагал вступления в ЕС Украины, спровоцировал истерику в Кремле, давление на Януковича, отказ последнего от подписания готового документа ну и все дальнейшие действия Кремля.

Повторюсь, НАТО здесь было вообще даже не близко.

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В ЕС нет армии. Но именно гипотетическое движение Украины в направлении ЕС "спровоцировало" Россию на вторжение в Украину.

Не безопасность от "агрессивного блока НАТО" интересует Россию. Ей нужна лицензия на возрождение СССР. Ну а какой СССР без Украины. Значит, надо тащить туда Украину. Даже силой, а пока не затянул - тормозить любые альтернативные варианты развития. Потому что нельзя быть одновременно в НАТО и СССР-2, в ЕС и СССР-2, даже в ассоциации с ЕС быть нельзя. Можно быть в ООН, если делегацию будут формировать в Москве, но то уже потом решат.

Все, что Россия будет воспринимать как отказ от СССР-2, она будет объявлять угрозой для себя. И для них это даже логично. Потому что если распад СССР - "самая большая катастрофа", а Украину придумал Ленин, то ты искренне можешь считать, что "защищаешь свое".

Читайте такжеПолучение Украиной статуса "страны НАТО+": Россия приближается к финалуНу вот сегодня Украина как будто хочет в НАТО - и это угроза. А завтра "нейтральная" Украина не захочет вступать в ОДКБ. И это будет не меньшая угроза. Украина без российского кирзача на своих просторах - страшная, фундаментальная угроза для России.

Я не идеализирую НАТО, я понимаю, что ни в какое НАТО нас в очень близкой перспективе не возьмут. Я понимаю, что и у НАТО, и у ЕС сейчас куча проблем, и буквально сейчас вопрос интеграции в обе эти структуры реально не стоит. Но я четко знаю. Отказ от ЕС и НАТО точно не остановит Россию. Наоборот, это может придать им новые иллюзии.

Это все не про НАТО, не про ЕС, и даже не про демократию. И не о ракетах. Это про СССР-2, который мечтает возродить Кремль любой ценой. И судя по Беларуси и Казахстану - это должно быть нереально комфортное и перспективное место.

Украина не может быть Финляндией. Здесь или Польша, или Беларусь. Других вариантов нам просто не оставили.