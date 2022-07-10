России не нужны украинские города - Украину пришли стереть с лица земли

России нужны территории Украины, а не ее города и люди / УНИАН

Понимаете, россиянам сегодня не нужны наши города. Им не нужны здания. Достопримечательности, архитектура, это все им не надо. Им не нужна застройка. Они не собираются их использовать и восстанавливать. В большинстве случаев не собираются в них жить сами. Им не нужны люди в оккупированных населенных пунктах. Они их со временем вывезут или заставят уехать. Просто не нужны.

Все, что уцелело, они разграбят. В некоторых уцелевших застройках они временно будут проживать. Даже возможно привезут свои семьи с личинками. И даже если там не будет коммуникаций и цивилизации, это будет лучше, чем у них дома. Но это временно. Пока не приведут к состоянию, в котором будет невозможно жить.

Сейчас им нужны расстояния. "Освобожденные территории". Расстояния и площади, которые они меряют линейкой на картах. Пустыня. Их это абсолютно устраивает. Они просто оставляют после себя опустошенные территории. И они будут это делать и в дальнейшем. Потому что пока только так могут получить преимущество.

Когда нас первый раз обстреляли "стволом" во время корректировки работы "арты" в заброшенной ферме (в серой зоне, скорее, даже в тылу русских), тогда мы списали это на случайность. У нас за спиной было почти полтора месяца контактных столкновений под Харьковом, почти 6 лет обучения пулеметчиков в зоне АТО/ООС и почти 8 лет общения с военными, часто с обсуждением всяких деталей их работы. По логике этого не должно было быть. По меркам нашего опыта, это было безопасно. Мы зашли пешком, нигде не засветились, связь была закрытой, зашли заранее и делали все очень осторожно. Мы ждали, пока колонна зайдет в зону поражения и начнет разворачиваться. А сносить заброшенную ферму, которая не подавала никаких признаков жизни, было бы как-то не логично. Это нам так казалось.

Потом мы попадали несколько раз в ситуации, когда тоже все было против логики. Ну, против нашей логики. Мы уже имели опыт, когда одну нашу машину ловили "василием" и даже РСЗО. Но там в небе было скопление орланов, и перед этим несколько удачных контактов с маленькими колоннами противника. Потом было еще несколько ситуаций, когда враг просто стирал с лица земли то, что вероятно и весьма условно могло быть использовано нашими военными. От заброшенных зданий, до небольших лесопосадок, которые тоже перепахивались РСЗО.

А потом мы начали выяснять и делиться опытом, и поняли, что это вошло в систему. Все, что может использоваться как наблюдательные пункты, позиции или просто разносится в щепки. Все, что может хоть как-то мешать продвижению их войск, просто стирается на пыль. Не единичные, а наоборот системные случаи, когда танком методично разбирают здание. Просто складируя ее. Комната за комнатой, стена за стеной. Просто делая невозможным там любое нахождение и использование людьми. Причем совсем несмотря на то, сколько БК там потрачено. Все, что находится на высотах, да все, что торчит выше линии горизонта - стирается "артой".

Читайте такжеРоссийские войска сломя голову будут убегать: когда Украина вернет Крым и Донбасс"Огневой вал" в русском исполнении - это красивые слова и терминология, которая красива в теории и кино, но в реальности не работает. Совсем. На деле массированное и тупое уничтожение всего, что есть на их пути. Ибо в теории и на словах артиллерийский огонь начинает поражать передовые позиции, затем постепенно по 10-50 метров переносится в глубину и идет дальше, вплоть до пунктов управления и ближних тылов. А вплотную к этому валу, должна идти пехота под прикрытием бронетехники. И перемещение огня происходит каждые несколько минут, за которые пехота должна пройти от одного промежуточного рубежа к другому.

Но это не удается россиянам реализовать на деле даже на стадии переноса огневого поражения в глубину. То ли изношенные стволы, то ли устаревшие боеприпасы, то ли необученность расчетов. А может просто применение этого метода по - русски. С условием варварской ментальности разрушителей. Потому что ни постепенного переноса огня в глубину, ни пехоты и бронетехники, которая должна была бы идти вплотную за "огневым валом", на деле нет. Есть просто сотни, тысячи тонн железа, которое всыпается с неба по плоскостям, стирая все, во что попадает. Потом, когда все стерто на пыль, подходит бронетехника, которая до этого концентрируется где-то неподалеку. А потом откуда-то вылезает наша пехота и при поддержке "арты" дает пы*ды и жжет ту бронетехнику. И все начинается снова. Тысячи тонн снарядов и мин. И так до тех пор, пока не будет уже где прятаться от обстрелов в ожидании атаки.

Сейчас у нас Весы немножко качнулись в нашу сторону, потому что благодаря дальнобойным системам от союзников, наши артиллеристы начали выносить склады с боеприпасами. Поэтому интенсивность на некоторых участках на некоторое время станет ниже. Но я бы не был очень оптимистичным по этому поводу. Через некоторое время они сделают работу над ошибками и, скорее всего, начнут привлекать больше гражданского транспорта, и больше личного состава для логистики. Это немножко уменьшает давление, но ничего глобально не решает. К сожалению. Нам для того, чтобы переломить ситуацию, надо в десятки раз больше артиллерийских систем, чем пока что нам прислали.

Поэтому сейчас я возвращаюсь к насущным вопросам. А они простые. Помогать артиллерии, выносить эти малые скопления бронетехники, до которых они дотягиваются. А еще пехоте и противотанкистам мобильно и оперативно находить цели и тоже их уничтожать. А это квадрокоптеры и внедорожники. Нашли, провели доразведку и поубивали подонков. Вот и все. И чем оперативнее и эффективнее мы это будем делать благодаря малой авиации и волонтерскому транспорту, тем скорее та сволочь закончится. Потому что все, к сожалению, черно-белое и линейное. Либо они закончатся, либо они нас убьют.

Читайте такжеНужно просто дать Украине больше необходимого оружияПричем убьют вероятнее всего. И не важно как, то ли арта, то ли пули, то ли фильтрационные лагеря. Они пришли уничтожить нас. Стереть с лица земли. Всю страну. Всю нацию. И если кому-то кажется, что линия фронта не докатится до его дома, то только так кажется. Потому что мы все еще обороняемся. Мы все еще выживаем. Потому что все еще ничего не ясно. Нет все еще никаких прогнозов. Есть угроза существованию государства и всех нас. И сколько это все еще будет, того никто не знает. Просто делаем все, что можем. Здесь и сейчас. Потому что завтра может не быть. Его надо завоевать сегодня.

Роман Доник, волонтер