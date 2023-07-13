Вокруг все как-то настолько сосредотачиваются на продвижении, что не видят других важных побед.

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Российский генерал показал, насколько контрнаступление является успешным, говорит Андрусив / фото: 14 ОМБр Романа Великого

Беглые успехи контрнаступления.

Вокруг все как-то настолько сосредотачиваются на продвижении, что не видят других важных побед. Я много раз писал, что русская армия сегодня направляется в 1916 год. И вы можете это наблюдать сейчас уже активно.

Сначала Пригожин. Он ускорил развал русской армии. Более того, я убежден, что его бунт был успешным. Он добился многого. Но об этом отдельно напишу.

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Вчера заявление командира 58 армии генерала Попова, и его увольнение. Фактически, генерал Попов показал, насколько контрнаступление является успешным. Он пошел против своего руководства, рассказывая правду о проигранной контрбатарейной борьбе и потерях. И вы это видели в наших сводках, где стремительно выросла цифра уничтоженной артиллерии.

Очевидно, что генерала такого уровня заставить идти против своего руководства могло только отчаяние и очень плохой прогноз на перспективы.

Однако, еще большим доказательством разрушения российской армии является то, что кадровый боевой генерал вышел в публичную плоскость. Неслыханно для оркостана.

Все это является результатом контрнаступления. Думаете, Пригожин бы решился на марш, без давления по всему фронту наших войск? Попов бы пошел на такие отчаянные шаги? Нет.

Эти беглые успехи могут иметь значительно большее значение для победы, чем продвижение на несколько десятков километров.

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