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Российские "пропагандоны" снова попали пальцем в небо

Богдан Яременко

Народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел

22 сентября 2022, 22:20

Блестящая операция по обмену. И количество задействованных стран, и имена возвращенных героев, и синхронизация с выступлением президента Зеленского в ООН.

Российские 'пропагандоны' снова попали пальцем в небо
Состоялась блестящая операция по обмену, говорит Яременко / УНИАН и Telegram

Отсутствие каких-либо утечек (санкционированных - с целью пиара или несанкционированных - из-за недисциплинированности исполнителей и т.п.) информации по обмену - это хорошее веское свидетельство зрелости государственного аппарата и причастных к организации обмена должностных лиц. Молчать под давлением временами очень несправедливой критики и постоянных информационных кампаний "напомним о азовцах" понятно, что было тяжело.

Выдержали, промолчали - и результат превысил ожидания.

Признаюсь честно, я испытывал некоторое облегчение от мысли о том, что Медведчук сидит. По двум причинам.

Во-первых, слишком долго слишком много на нем сходилось различных потоков, направлений и проектов российской подрывной деятельности. Последнее десятилетие он вполне вероятно был ключевым лицом в реализации российских политических и иных амбиций в Украине.

Во-вторых, заключение Медведчука давало мне хоть возможно и иллюзорное, но надежду, что справедливость восторжествует и в отношении Порошенко.

Жизнь людей важнее любых иллюзий.

Блестящая операция по обмену. И количество задействованных стран, и имена возвращенных героев, и синхронизация с выступлением президента Зеленского в ООН.

Но важнейшей политической составляющей или следствие состоявшегося обмена я бы назвал даже не подъем среди украинцев, а ощущение предательства среди российской партии войны.

Российские пропагандоны, которые разбрызгивали ядовитую слюну ненависти с момента попадания азовцев в плен, снова попали пальцем в небо: никаких судов, как преступников, никаких расстрелов или казней по приговорам т. н. судов в т. н. Л/ДНР. Все те, кому российские ястребы и пропагандони приписывали неонацизм и "восемь лет уничтожения народа Донбасса" живые и на свободе. Более того, кое-кто из освобожденных через несколько месяцев вероятно вернется в ряды ВСУ.

В последние дни Путин откровенно заигрывал с российской партией войны, которую окрыляли мечты о новых наступлениях и территориальных завоеваниях вследствие мобилизации и т.д.. Их просто использовали. Компенсируют ли их зарплаты их унижение - это мы увидим в ближайшее время.

Также увидим ли мы в ближайшее время и то, остались ли в России сколько-нибудь заметные политические или иные общественные силы, поддерживающие Путина?

Хочется также поздравить семьи, которые дождались своих и наших героев живыми.

Хочется обнадежить и поддержать те семьи, вместе с которыми мы продолжим надеяться, верить и ждать.

Источник

война в Украине Виктор Медведчук обмен пленными Богдан Яременко
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