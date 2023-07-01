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Россияне запускают сценарий управляемой аварии на ЗАЭС

Олег Постернак
1 июля 2023, 08:20
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На территории самой ЗАЭС и в Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.
Путин, ЗАЭС
Россияне запускают сценарий управляемой аварии на ЗАЭС, считает Олег Постернак / коллаж: Главред, фото: Выкипедия, скриншот

Россияне начали постепенно покидать ЗАЭС, ряд работников также получили указание выехать со станции до 5 июля, сообщает ГУР МО Украины.

Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", руководивших действиями россиян.

На территории самой ЗАЭС и в Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

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Фактически это может свидетельствовать о запуске сценария управляемой аварии. Большинство аналитиков указывают на то, что вряд ли россияне ставят задачу масштабного радиоактивного выброса.

Основная цель - сделать ЗАЭС нефункциональной для энергетической системы Украины.

Однако, где гарантия того, что это будет сделано ювелирно и не приведет к нарушению радиоактивной безопасности?

И как быть с поправкой на "рукожопость", неорганизованность и глупость исполнителей приказа, поступающего из Кремля?

Напоминаю, еще раньше русский генерал Валерий Васильев говорил в контексте ЗАЭС: здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня.

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Кто такой Олег Постернак

Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

Запорожская АЭС Олег Постернак
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