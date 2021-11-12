Россия с помощью мигрантов может поглотить Беларусь и пободаться с НАТО

На белорусском направлении у россиян есть военно-стратегическое искушение - пробивание Сувалкского коридора через Беларусь по приграничью Литвы и Польши, что даст ей военное преимущество.
Миграционный кризис Беларуси не нужен, но он, очевидно, нужен лично Лукашенко. Психологическим механизмом, который запустил эту операцию, могло бы быть его желание отомстить своим соседям, Литве и Польше, за политическую поддержку протестных "антилукашенковских" выступлений в Беларуси в прошлом году, ведь Польша и Литва приняли Тихановскую и оказывали ей дипломатическую, политическую поддержку белорусской оппозиции.
Но если бы все это было так, то это очень напоминало бы отношения в детском коллективе. По моему, мнению это - совместная операция российских и белорусских спецслужб, потому что Лукашенко без российской поддержки на это бы не решился. Соответственно, инициатор, заказчик и куратор этой спецоперации находится в Российской Федерации. Лукашенко здесь лишь исполнитель и тот, кто несет публичную ответственность.
Возможно, сам Лукашенко получит от этого какое-то удовольствие, однако для Беларуси как для государства это не несет никаких выгод. Скорее наоборот - сплошные риски. В частности, один из вариантов ответа, который рассматривают в Польше - полное перекрытие польско-белорусской границы, прежде всего, для товаров, что негативно скажется на экономике, причем не только белорусской, но и российской, ведь две трети экспорта из РФ в ЕС идет непосредственно через территорию Беларуси. Поэтому России в случае принятия соответствующих решений со стороны Евросоюза придется искать объездные пути - частично через Литву и Украину.
В целом картинка на границе между Польшей и Беларусью выглядит как некое дежавю крымских событий - там за спинами женщин и детей стояли "зеленые человечки", а здесь - белорусские пограничники. Шаблон тот же и довести эту ситуацию до эскалации могут провокацией - пролитием крови на меже. И тут уже будет не важно, с чьей стороны это произойдет - все равно Польша и Беларусь будут обвинять друг друга.
Поэтому после может вспыхнуть межгосударственный конфликт. Один из симптомов этого - обращение Лукашенко к Путину. А как участник Союзного государства, Беларусь может гипотетически призвать Россию передислоцировать часть своих войск на западную границу Беларуси. В худшем случае это может спровоцировать военные столкновения. Тем более, у россиян на этом направлении есть военно-стратегическое искушение - пробивание Сувалкского коридора через Беларусь по приграничью Литвы и Польши в Калининградскую область. Потому что Россия имеет два заранее выдвинутых форпоста - оккупированный Крым и фактически оккупированная Калининградская область, которая на самом деле является исторической частью Восточной Пруссии в Германии. Размещение оружия на этих эксклавах дает России военно-стратегическое преимущество, ибо это позволяет держать под прицелом своих потенциальных жертв в Европейском Союзе (и не только). Это, конечно, будет означать конфликты с НАТО и ЕС в целом (а не только с Польшей и Литвой). Так что вероятность небольшая, но об этом в военных штабах РФ однозначно думают.
Если произойдет такая эскалация и российские войска могут быть переброшены к границе, то российские пограничники, которые являются частью ФСБ РФ, могут остаться на белорусско-польской границе и охранять его - так же, как это происходит в Армении или Таджикистане, то есть поглощая Беларусь по внешнему контуру.
Читайте такжеПо турецкому сценарию: почему Беларусь загоняет ЕС в миграционный кризисУкраине со своей стороны надо принимать посильное участие на стороне Польши и Литвы как естественных союзников в этой ситуации и оказывать им помощь - координировать свои действия и делать все зависящее от нас для того, чтобы этот конфликт не переходил в следующую стадию эскалации.
Потому что после того, как вспыхнут эмоции, российско-белорусские спецслужбы транспортируют эту эмоционально возбужденную толпу мигрантов к границе между Волынской и Брестской областью с объяснением, что можно обойти границу с юга (хотя с Южного Буга, который там протекает, перейти границу здесь будет значительно сложнее). И этим российская сторона добьется еще одной цели - создаст российско-белорусский конфликт или даже украинско-польский, если кто-то из мигрантов сможет прорваться в Польшу со стороны Украины.
Какие бы политические решения в Кремле пока не принимались, в целом вся эта ситуация с мигрантами частично будет ответственностью России. Но так или иначе, вся эта ситуация может серьезно дестабилизировать Беларусь, поэтому возможно, что вскоре скоро может появиться и волна беглецов из Беларуси, которые будут бежать туда, куда удобнее - в Украину или через нее в Европу.
К тому же, Беларусь еще и экономический партнер Украины. И если белорусская экономика будет испытывать падение, то это скажется на торговых связях между странами - мы уже закупаем критическое количество электроэнергии, топливо, битум, который используем при строительстве дорог. Но кроме угроз, будут и возможности, потому что если граница Польши с Беларусью будет закрыта, россияне будут вынуждены использовать украинскую территорию для транзита в ЕС.
Но конфликт с Украиной - это, скорее, побочный эффект, потому что главная цель - вклиниться между Литвой и Польшей. Ведь это, в первую очередь, давление на Евросоюз и НАТО, проверка их реакции.
Из хорошего - намечается определенная консолидация и в ЕС, и в евроатлантическом пространстве. Об этом свидетельствует заявление Урсулы фон дер Ляен, которая во время встречи с Байденом назвала миграционную кризис "гибридной атакой". То есть Запад осознает опасность, а это значит, что россияне могут приостановить эту операцию, по крайней мере, на время, чтобы приостановить консолидацию Запада на антироссийских позициях. Поэтому в ближайшие недели вполне можно ожидать деэскалации этой ситуации.
Тем более, что санкции, которые рассматривает Евросоюз, касаются не только властей Беларуси и спецслужб, но и авиакомпаний, занимавшихся переброской людей к границам. То есть не только Белавиа, но и российского Аэрофлота и если санкции будут наложены, то для России это будет серьезным следствием.
Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда