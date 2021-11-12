Россия с помощью мигрантов может поглотить Беларусь и пободаться с НАТО

На границе Польши и Беларуси вспыхнули столкновения / Reuters

Миграционный кризис Беларуси не нужен, но он, очевидно, нужен лично Лукашенко. Психологическим механизмом, который запустил эту операцию, могло бы быть его желание отомстить своим соседям, Литве и Польше, за политическую поддержку протестных "антилукашенковских" выступлений в Беларуси в прошлом году, ведь Польша и Литва приняли Тихановскую и оказывали ей дипломатическую, политическую поддержку белорусской оппозиции.

Но если бы все это было так, то это очень напоминало бы отношения в детском коллективе. По моему, мнению это - совместная операция российских и белорусских спецслужб, потому что Лукашенко без российской поддержки на это бы не решился. Соответственно, инициатор, заказчик и куратор этой спецоперации находится в Российской Федерации. Лукашенко здесь лишь исполнитель и тот, кто несет публичную ответственность.

Возможно, сам Лукашенко получит от этого какое-то удовольствие, однако для Беларуси как для государства это не несет никаких выгод. Скорее наоборот - сплошные риски. В частности, один из вариантов ответа, который рассматривают в Польше - полное перекрытие польско-белорусской границы, прежде всего, для товаров, что негативно скажется на экономике, причем не только белорусской, но и российской, ведь две трети экспорта из РФ в ЕС идет непосредственно через территорию Беларуси. Поэтому России в случае принятия соответствующих решений со стороны Евросоюза придется искать объездные пути - частично через Литву и Украину.

В целом картинка на границе между Польшей и Беларусью выглядит как некое дежавю крымских событий - там за спинами женщин и детей стояли "зеленые человечки", а здесь - белорусские пограничники. Шаблон тот же и довести эту ситуацию до эскалации могут провокацией - пролитием крови на меже. И тут уже будет не важно, с чьей стороны это произойдет - все равно Польша и Беларусь будут обвинять друг друга.

Поэтому после может вспыхнуть межгосударственный конфликт. Один из симптомов этого - обращение Лукашенко к Путину. А как участник Союзного государства, Беларусь может гипотетически призвать Россию передислоцировать часть своих войск на западную границу Беларуси. В худшем случае это может спровоцировать военные столкновения. Тем более, у россиян на этом направлении есть военно-стратегическое искушение - пробивание Сувалкского коридора через Беларусь по приграничью Литвы и Польши в Калининградскую область. Потому что Россия имеет два заранее выдвинутых форпоста - оккупированный Крым и фактически оккупированная Калининградская область, которая на самом деле является исторической частью Восточной Пруссии в Германии. Размещение оружия на этих эксклавах дает России военно-стратегическое преимущество, ибо это позволяет держать под прицелом своих потенциальных жертв в Европейском Союзе (и не только). Это, конечно, будет означать конфликты с НАТО и ЕС в целом (а не только с Польшей и Литвой). Так что вероятность небольшая, но об этом в военных штабах РФ однозначно думают.

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Если произойдет такая эскалация и российские войска могут быть переброшены к границе, то российские пограничники, которые являются частью ФСБ РФ, могут остаться на белорусско-польской границе и охранять его - так же, как это происходит в Армении или Таджикистане, то есть поглощая Беларусь по внешнему контуру.

Читайте такжеПо турецкому сценарию: почему Беларусь загоняет ЕС в миграционный кризисУкраине со своей стороны надо принимать посильное участие на стороне Польши и Литвы как естественных союзников в этой ситуации и оказывать им помощь - координировать свои действия и делать все зависящее от нас для того, чтобы этот конфликт не переходил в следующую стадию эскалации.

Потому что после того, как вспыхнут эмоции, российско-белорусские спецслужбы транспортируют эту эмоционально возбужденную толпу мигрантов к границе между Волынской и Брестской областью с объяснением, что можно обойти границу с юга (хотя с Южного Буга, который там протекает, перейти границу здесь будет значительно сложнее). И этим российская сторона добьется еще одной цели - создаст российско-белорусский конфликт или даже украинско-польский, если кто-то из мигрантов сможет прорваться в Польшу со стороны Украины.

Какие бы политические решения в Кремле пока не принимались, в целом вся эта ситуация с мигрантами частично будет ответственностью России. Но так или иначе, вся эта ситуация может серьезно дестабилизировать Беларусь, поэтому возможно, что вскоре скоро может появиться и волна беглецов из Беларуси, которые будут бежать туда, куда удобнее - в Украину или через нее в Европу.

К тому же, Беларусь еще и экономический партнер Украины. И если белорусская экономика будет испытывать падение, то это скажется на торговых связях между странами - мы уже закупаем критическое количество электроэнергии, топливо, битум, который используем при строительстве дорог. Но кроме угроз, будут и возможности, потому что если граница Польши с Беларусью будет закрыта, россияне будут вынуждены использовать украинскую территорию для транзита в ЕС.

Но конфликт с Украиной - это, скорее, побочный эффект, потому что главная цель - вклиниться между Литвой и Польшей. Ведь это, в первую очередь, давление на Евросоюз и НАТО, проверка их реакции.

Из хорошего - намечается определенная консолидация и в ЕС, и в евроатлантическом пространстве. Об этом свидетельствует заявление Урсулы фон дер Ляен, которая во время встречи с Байденом назвала миграционную кризис "гибридной атакой". То есть Запад осознает опасность, а это значит, что россияне могут приостановить эту операцию, по крайней мере, на время, чтобы приостановить консолидацию Запада на антироссийских позициях. Поэтому в ближайшие недели вполне можно ожидать деэскалации этой ситуации.

Тем более, что санкции, которые рассматривает Евросоюз, касаются не только властей Беларуси и спецслужб, но и авиакомпаний, занимавшихся переброской людей к границам. То есть не только Белавиа, но и российского Аэрофлота и если санкции будут наложены, то для России это будет серьезным следствием.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда