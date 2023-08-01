Россия уже не может остановить Украину

Россия десятилетиями вполне планомерно и дорого вела к тому, что нас нет. Нет культурно и духовно.

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Время расцвета Украины наступило / Коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцы не виноваты в том, что решили не быть россиянами.

Первое, что бросилось в глаза, когда я оказался в командировке за границей во время полномасштабного вторжения - обыденность.

Все живут своей жизнью, смеются, плачут, загорают, покупают тысячи Бентли, продают тысячи Бентли и так далее. Потребляют действительность, в межажной погрешности сами решают жить или погибнуть, ленивыми глотками естественным путем хватают воздух далеких от границ с Россией стран.

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Виноваты ли французы или австрийцы в том, что живут такую жизнь? Нет. Заслужили ли они такую жизнь? Нет. Щедрое историческое наследие и географическое положение.

Конечно, и несмотря на все это, мы можем делать вид, что в Италии не было Берлускони, во Франции - Саркози, в Германии - Шредера, а в США позавчера - Трампа. И что все эти успешные люди - сознательные нации, которые не может посадить на цепь вместо себя кгбэшная собака.

Несмотря на то, что все эти люди и общества уже на совершенно другой ступени развития, которая, конечно, касается не только сортировки мусора, но и общественного контроля и самоконтроля, Россия за последние тридцать лет достигла таких заоблачных результатов "на выезде", что мой школьный товарищ айтишник из Брюсселя в начале вторжения звонил мне и спрашивал правда ли эти все нарративы Раши тудей?

Никто из рядовых граждан этих стран даже понятия не имеет, как глубоко и рядом может быть Россия, пока этого не захочет Россия. А еще, не знают откуда, и до сих пор едут детали к российским ракетам, что это за Северный поток-2 и кто, почему и зачем его позволил построить.

Жуткий звук воздушной тревоги включают в клубах для зажигания настроения, а семьи кремлевской рати уже возвращаются к привычной жизни в Женеве и Лондоне после вынужденной паузы из-за "геополитического напряжения" (как публично называли полномасштабное вторжение России их кормильцы - конечные бенефициары диктатуры).

Еще несколько лет назад российские спецслужбы по своему усмотрению наносили "новичок" в Великобритании, а мы с вами смотрели в прямом эфире за штурмом Капитолия, инспирированным Россией в самом сердце демократического мира - Вашингтоне.

И это мы сознательно не касаемся того как погиб Черновол, кто пытался убить Ющенко, когда страна завоевала шанс сделать шаг в мир, кто решил посеять медведчука на той самой грядке, откуда те же украинцы вырвали януковича. Советские времена перед тем тотального уничтожения тех свободолюбивых, которых сегодня из-за глупости или с намеренной целью называют виновными.

Разговор о том - если бы украинцы не позволили распилить потенциал страны на яхты и чартеры, а создали леопарды, атакамсы и Ф-16 имеет место. Но задумывался ли над этим тот же автор еще 5 или 9, а тем более - 15 лет назад?

Хребет страны понятия не имел, что такое Европа и НАТО, потребляя то же "поле чудес" и программу "время" на завтрак, обед и ужин. И шансов иметь представление-существовало не слишком много.

В апреле прошлого года мы поговорили с моим хорошим знакомым, который занимается эвакуацией пожилых людей, которые не могут ходить.

Мы стояли в центре Днепра в то самое время, когда один мой университетский товарищ написал с просьбой сделать репост сбора на Мавик, а другой фейсбук-товарищ, которого я никогда не видел, а он никогда не видел меня, набрал меня минут через 5 после репоста и спросил реквизиты ЧП для того чтобы в течение часа бесплатно отправить дрон в Славянск.

Мы разговаривали о том как все эти люди, которые словно муравьи, на собственных плечах тащат страну вперед, заслужили такой участи.

Россия десятилетиями вполне планомерно и дорого вела к тому что нас нет. Нет культурно и духовно. Не существует территориально. Исторически. А когда поняла что просчиталась лишь в одном и самом главном - в украинцах, решила уничтожить физически. Потому что украинцы оказались такими, что только и только физическое уничтожение может их остановить. Может остановить Украину. Украину, время расцвета которой наступило.

Кто виноват - понятно. россия. А вот что делать с тем что есть - это вопрос именно для таких широких дискуссий, на которую, к сожалению, мы вынуждены тратить время сейчас. Не на инфантильные размышления о том, что у завтра виновато вчера. Кравук, Клинтон, Кондолиза Райс или Кофи Аннан. И даже не о том, что ждет тех кто выживет в будущем.

Речь о сегодня. Потому что за сегодня (если бы кому-то не хотелось) несем ответственность именно мы. Все.

Кто такой Михаил Ткач? Михаил Ткач - журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда". Родился в 1988 году в Днепропетровске. Получил образование журналиста в Днепропетровском национальном университете имени А. Гончара. Работал в программе "Деньги" (1+1). В 2016-2021-журналист программы "Схемы" украинской редакции Радио Свобода. Известен расследованиями, в том числе и в отношении первых лиц государства. Во время полномасштабной войны выпустил ряд расследований в отношении лиц, выехавших из Украины и ведущих роскошный образ жизни.

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