Россия рискует пойти на самоубийство, нападая на Украину

В Минобороны прогнозируют, что Россия уже зимой может увеличить контингент на границе с Украиной / Reuters

В Министерстве обороны заявили, что сейчас ситуация на российско-украинской границе контролируемая, однако уже в декабре-январе РФ планирует увеличить там количество своих военных.

В первую очередь, на увеличении контингента отобразится геополитическая составляющая - противостояние России и США, и, особенно, партнерство Украины с НАТО. В этом направлении Россия постоянно нагнетает ситуацию и обвиняет Украину в милитаризации за счет сотрудничества с США и, соответственно, создании противостояния с РФ.

В то же время Россия пытается демонстрировать решимость по противодействию процессу интеграции Украины с НАТО в конкретных сферах. Пиковым это стало после посещения Украины главой Пентагона, особенно после озвучивания его позиции относительно предоставления летального оружия Украине и недопущения агрессии России. Ведь именно после этого Россия активизировала свои военные структуры и части Западного, Южного округов, войск, дислоцированных в Беларуси, а также произошла активизация и размещение новых видов оружия в Крыму и контролируемых РФ территориях Луганской и Донецкой областей. Тем не менее, больших увеличений не было, потому что Россия уже разместила за 80-90 тысяч военнослужащих - танковые, ракетные подразделения, противовоздушная оборона (ПВО).

То есть этим Россия демонстрирует свои силы и показывает то, что она и дальше будет наращивать военные усилия, чтобы не просто отрицать возможное сотрудничество Украины с Западом, а будет готова задействовать военные контингенты.

Сейчас это может быть не просто информационная атака, но и конкретные перемещения войск, возможное маневрирование, как раз фиксируемое средствами космической разведки США. Украинская разведка и подразделения ВСУ также видят увеличение войск.

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Читайте такжеЕсли Путин начнет войну, то его в Украине ждет " кровавая баня"Соответственно, сейчас идет холодная психологическая война - "игра мускулами" с применением военной техники, перемещения войск, возможно, новых сценариев в Черноморском регионе. Это нагнетание является действительно опасным в плане боестолкновений и провокаций, но если трезво оценивать ситуацию, то планов России по широкомасштабным наступательным операциям не предвидится.

Потому что для нее это фактически было бы самоубийством, ведь этим Россия не только бросит вызов Украине, которая готова к противостоянию, но и Европе, в первую очередь, странам-членам НАТО.

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда