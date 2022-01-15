Россия неизбежно развалится, или Почему мечтам о восстановлении Российской империи не суждено сбыться

Сначала русские грезили восстановлением СССР, теперь стремятся возродить Российскую империю, а дальше, наверное, заговорят о восстановлении влияний Москвы на все территории в пределах Золотой Орды

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Россия должна восстановиться в границах Российской империи. Более того, он считает, что произойти это может в течение ближайших 10 лет.

Складывается впечатление, что у руководства Российской Федерации какая-то крайне опасная болезнь, которой очень быстро заражаются все от Владимира Путина. Сначала русские грезили желанием распространить свое влияние на все страны бывшего СССР, теперь звучат заявления о восстановлении Российской империи. Наверное, вскоре в России заговорят о восстановлении влияний Москвы на все территории в пределах бывшей Золотой Орды...

Стремление политиков настоящего смотреть на мир сквозь призму прошлого – это какие-то нездоровые амбиции и тенденции. Такие политики просто боятся смотреть в глаза настоящему и боятся понять, что мы живем не в XVIII или XIX веках, а в XXI веке, где нет места империям – ни российский, ни любой другой. Поэтому любые попытки восстановить империи и столкнуть мир в прошлое будут стоить слишком дорого – это потребует массы усилий и крови, но они не будут иметь никакого результата.

Стоит ли воспринимать такие заявления как намек или предупреждение о более активных действиях России по восстановлению Российской империи? Этот тезис фактически продолжает тезисы Путина в его большой псевдоисторической статье, которая была опубликована летом 2021 года и в которой говорилось о претензиях в том числе на украинскую территорию. Все это, к сожалению, является идеологической платформой для территориальных посягательств России, которых уже не скрывает современное руководство РФ.

Несмотря на всю комичность этих заявлений, их стоит воспринимать серьезно и видеть в них угрозу. Хоть эти слова и похожи на бред психически больных, такие больные люди могут нанести большой вред и ущерб окружающим. Поэтому мир должен как можно скорее объединиться и блокировать Россию, ведь сейчас вероятность широкомасштабной российской агрессии является очень высокой. А такого рода заявления являются своеобразным идеологическим обоснованием, почему собственно Россия действует именно так, а не иначе.

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Украинская власть в таких условиях должна приложить максимум усилий для того, чтобы сплотить весь свободный демократический мир вокруг идеи сдерживания России. Ведь угроза от России распространяется не только на Украину, но и на все страны бывшего Советского Союза и бывшей Российской империи. Более того, никто не гарантирует, что Россия ограничится только этим пространством...

Такие империалистические прихоти нужно останавливать, причем делать это нужно как можно быстрее.

Впрочем, есть большие сомнения в том, что существует хотя бы одна страна, которая могла бы спокойно и без сопротивления согласиться на восстановление Российской империи и войти в ее состав. Страны, пережившие господство Российской империи и сохранившие свою национальную идентичность, вряд ли хотели бы вновь вернуться в состав такой империи. К сожалению, есть еще немало народов, которые до сих пор находятся в составе Российской Федерации и подвергаются влияниям денационализации. Речь идет о народах Урала, Кавказа и Азии, которые входят в состав РФ. Не знаю ни одного народа, который оторвался от российского имперского влияния, создал собственное государство и теперь снова хочет вернуться в лоно Российской империи.

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Российский империализм был особенным: это империализм без уничтожения покоренных народов, он был нацелен на то, чтобы снижать уровень жизни населения новоприсоединенных территорий, даже если эти территории до того имели более высокий уровень жизни.

История Российской империи напоминает о попытках захватить страны Балтии, Скандинавии, Польшу, Западную Украину и тому подобное. Каждая из присоединенных частей Российской империи неизбежно очень быстро деградировала.

Этим отличен русский империализм от остальных империализмов. Например, Британская империя пыталась повышать уровень жизни на территориях, которые она к себе присоединяла. Россия же, наоборот, пыталась уничтожить любые ростки общественно-политической и экономической жизни на таких территориях.

Поэтому, очевидно, у вменяемых национальных элит нет желания совершать самоубийственные шаги вроде присоединения к России, потому что фактически это будет означать гибель.

Разрушение Российской империи было неминуемым, и оно происходит с начала ХХ века. Российская империя постоянно сжимается в своих размерах, и сегодня она ограничена размерами современной Российской Федерации. Но на этом разрушение не остановится.

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Рано или поздно на территории Российской Федерации предстанут независимые национальные государства. Особенность разрушения Российской империи заключается в том, что, если после разрушения Британской и Французской империй начинался процесс переосмысления имперского наследия в самой митрополии, а также осуждение имперских практик, то в России ничего подобного не происходило.

В Российской Федерации – и у политических элит, и у массы народа – остается миф о великой империи, которую все боялись. Это – главное, на чем держится российская спесь. Самое страшное, что эта спесь касается не только российских политических элит, то есть это не проблема исключительно Путина – это проблема абсолютного большинства россиян, общенациональная проблема.

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В России на протяжении 30 лет после распада СССР очень слабо звучали голоса о переосмыслении имперского наследия, об отказе от него, о его осуждении. Конечно, были такие люди, как, например, Сахаров, но таких в 90-е годы не слышали. И сейчас любые попытки произнести тезисы об осуждении имперского наследия в России не будут услышаны. Ведь Россия ликвидирует последние островки переосмысления советского прошлого – имею в виду уничтожение общества "Мемориал". Это также является показателем того, насколько РФ боится любых других оценок советского прошлого.

Так что беда России в том, что там не происходит переосмысления российского имперского прошлого. Россияне до сих пор больны имперским синдромом, и эта болезнь для России будет убийственной. В конце концов стремление к восстановлению империи приведет к тому, что Россия как государство развалится.

Владимир Вятрович, народный депутат Украины, историк, бывший директор Украинского института национальной памяти, специально для Главреда