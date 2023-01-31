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Россия хочет устроить Бахмут по всей линии фронта

Юрий Богданов

Журналист, блогер

31 января 2023, 19:20
Не надо влажные мечты россиян или их запугивание воспринимать за чистую монету. Это уже не страх даже, это - идиотизм.
Россия хочет устроить Бахмут по всей линии фронта
Россия хочет устроить Бахмут по всей линии фронта, но не получится, говорит Богданов / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Люди, вы когда пишете "Россия хочет устроить Бахмут по всей линии фронта" (в значении "как первая мировая война"), не забывайте, пожалуйста, что они хотели Киев за три дня захватить и дойти до Одессы.

Чтобы устроить такой "фронт" даже просто на значительной протяженности, России не хватит:

1) артиллерии (в том числе боезапаса) - они такой интенсивный огонь, как вели летом, уже ведут только на очень узком участке фронта, то есть интенсивность уже уменьшилась;

2) бронетехники всех видов - о "запасах" напишу отдельно, но значительную часть лучшего, что было, Россия уже сожгла на войне;

3) логистических возможностей, потому что обеспечивать такой огневой вал намного труднее, чем попытки прорыва фронта, как было под Киевом в феврале, потому что подвоз нужно постоянно на большом географическом пространстве, а они не справились даже с более простой задачей;

4) преимущества в воздухе, потому что украинская ПВО стала намного сильнее, а российская авиация - наоборот.

Поэтому я понимаю, что сейчас у всех эмоциональное дно, потому что усталость, страх и давно не было масштабных наступлений ВСУ (до марта - апреля и не будет).

Но не надо влажные мечты россиян или их запугивание воспринимать за чистую монету. Это уже не страх даже, это - идиотизм.

Всем хорошего дня.

Источник

война в Украине Бахмут Юрий Богданов
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