Люди, вы когда пишете "Россия хочет устроить Бахмут по всей линии фронта" (в значении "как первая мировая война"), не забывайте, пожалуйста, что они хотели Киев за три дня захватить и дойти до Одессы.
Чтобы устроить такой "фронт" даже просто на значительной протяженности, России не хватит:
1) артиллерии (в том числе боезапаса) - они такой интенсивный огонь, как вели летом, уже ведут только на очень узком участке фронта, то есть интенсивность уже уменьшилась;
2) бронетехники всех видов - о "запасах" напишу отдельно, но значительную часть лучшего, что было, Россия уже сожгла на войне;
3) логистических возможностей, потому что обеспечивать такой огневой вал намного труднее, чем попытки прорыва фронта, как было под Киевом в феврале, потому что подвоз нужно постоянно на большом географическом пространстве, а они не справились даже с более простой задачей;
4) преимущества в воздухе, потому что украинская ПВО стала намного сильнее, а российская авиация - наоборот.
Поэтому я понимаю, что сейчас у всех эмоциональное дно, потому что усталость, страх и давно не было масштабных наступлений ВСУ (до марта - апреля и не будет).
Но не надо влажные мечты россиян или их запугивание воспринимать за чистую монету. Это уже не страх даже, это - идиотизм.
Всем хорошего дня.