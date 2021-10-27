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Россия хочет дожать Европу своим газовым ломом

Михаил Гончар

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики

27 октября 2021, 06:16

РФ нужно, чтобы на рынке газа царила неопределенность, потому что это порождает нервозность, из-за которой Еврокомиссия скорее выдаст разрешение на работу CП-2.

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России для давления на Европу осталось разве что перекрыть трубу / Reuters

Россия за последние несколько недель заметно снизила поставки газа в Европу - в частности, на днях поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа упали до 8 млн кубометров в день.

Этими шагами Россия дожимает Европу. Тем более, что президент РФ Владимир Путин, недавно, во время своей речи на Валдае, достаточно откровенно высказался - мол, единственным вариантом увеличения поставок газа в Европу является Северный поток-2. Поэтому теперь, снижая поставки газа, они продолжают оказывать давление. Тем более, что со стороны Еврокомиссии, Газпром не называют даже намеком одним из факторов газового кризиса. Соответственно, теперь все становится на свои места - если руководство ЕС в этом не видит причины своих проблем, то Россия может делать все, что ей заблагорассудится и еще более сокращать поставки газа.

Им осталось разве что прибегнуть к крайностям и полностью перекрыть трубу. Но, в отличие от ситуации 2006-2009 годов, когда перекрытие выглядело направленным именно против Украины, потому что все делалось показушно, здесь они действуют хитрее. И эта гибридная технология срабатывает, потому что несмотря на то, что в западной прессе было немало публикаций о том, что поведение России является одной из причин газового кризиса в Европе, тем не менее, официально об этом не говорят.

Понятно, что по такой цене будет немного покупателей на газ. Соответственно, Россия со временем начнет говорить о том, что, мол, если Европа не покупает газ, то и они поставляют газ только столько, сколько заказали. Собственно, такие объяснения уже звучали раньше, и теперь Россия все сваливает на несовершенный европейский рынок, хотя на самом деле сама его деформирует.

То есть Еврокомиссия не смотрит на то, что происходит на рынке, как на гибридную спецоперацию России - она просто не способна взглянуть на это такими глазами. По идее, на это как на вопрос энергетической безопасности должны обратить внимание в НАТО. Дискуссия по этому поводу началась еще после первого газового кризиса в 2006 году, но так и не пришли к консенсусу, где границы этой проблемы и ограничились лишь необходимостью обеспечения военных сил и средств для выполнения ими миссий. Поэтому Россия, пользуясь этим, пришла в Европу со своим газовым ломом и теперь она регулирует рынок так, как хочет.

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Читайте такжеСтрасти по Северному потоку - 2: Зачем Украина решила участвовать в сертификацииЕсли взглянуть на динамику цены на газ на спотовом рынке, то она меняется чуть ли не ежедневно. РФ нужно, чтобы волатильность цены на рынке порождала неопределенность, то есть когда игроки рынка не знают, что будет завтра. Потому что это порождает нервозность, из-за которой Еврокомиссия быстрее "созреет" и выдаст разрешение на работу СП-2.

Но если США, например, начнут миссию трансатлантической энергетической солидарности и начнут отправлять танкеры со сжиженным газом в Европу, то ситуация пойдет не по сценарию РФ.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда

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Газпром Еврокомиссия Северный поток-2 Михаил Гончар новости Украины и мира
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