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Роман Протасевич - это белорусская версия Нади Савченко

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

5 июня 2021, 06:45

Протасевич - очень удобный человек для Лукашенко. Ситуация вокруг него создает выгодный контекст, чтобы манипулировать населением Беларуси и играть с Западом.

Роман Протасевич
Роман Протасевич дал интервью белорусскому гостелевидению / Скриншот

В интервью Протасевича прозвучали тезисы о российском следе в протестах в Беларуси. Это то, о чем я говорил изначально – когда протесты начинались, было очень хорошо видно, как росСМИ отрабатывали эту информационную повестку. Это было заметно и в том, как раскручивался сам телеграм-канал NEXTA, ведь такой проект требует и серьезных ресурсных вливаний, и хорошей технологичной команды. Кроме того, уже после президентских выборов появлялось все больше информации о том, что люди одного из телеканалов, входящих во всем известный российский пропагандистский холдинг, присутствовали на протестах, после чего их материалы появлялись на NEXTA. Потому я и не исключал, что с белорусскими телеграм-каналами применялась та же технология, которую российские спецслужбы в тесной связке с телевизионщиками ранее уже применяли на Донбассе и в Крыму.

В целом эту ситуацию, что тогда, что сейчас использовали для того, чтобы "шатать" Лукашенко и загонять его в ту яму, в которой он сейчас оказался. Потому что, с одной стороны, есть объективное недовольство Лукашенко в Беларуси, а с другой, есть желание России пристегнуть Беларусь покрепче к себе. И РФ это удалось, используя эти протесты, а ситуация с самолетом еще больше этому способствовала. Ведь россиянам это выгодно – все санкции, которые вводят против Беларуси, приводят к тому, что экономическая база Лукашенко оказывается под вопросом, он все более ограничен в ресурсах и поэтому он будет бежать именно к РФ.

Конечно, Протасевича могут пытать и проводить с ним те страшные вещи, на которые способны осколки советского КГБ, но тут не менее важен и контекст, в котором все это с ним происходит. Вообще Протасевич – очень удобная фигура для Лукашенко. Безотносительно того, кем является этот человек, в этой ситуации он очень напоминает Надю Савченко. Ведь зачем ее в свое время "запускали"? Потому что РФ было выгодно дискредитировать патриотический лагерь, и она идеально для этого подходила. Это мы видели на протяжении всей ее последующей деятельности. Для того, чтобы понять, кем на самом деле является Савченко, было достаточно прочесть книгу, которую она издала еще в российской тюрьме, где ей позволялось многое, что не позволяли другим. То есть россияне раскручивали именно Савченко, хотя и тогда уже было достаточно других пленных.

Протасевича будут использовать точно так же – не важно, был ли он ярым оппозиционером или просто парнем, который на романтической волне решил присоединиться к оппозиции. Я не считаю его агентом – как раз наоборот, когда есть простые, честные люди, которые попадают в подобную ситуацию, ими очень умело играют профессионалы. И то, что говорит Протасевич, выбили ли это из него под пытками или психологическим давлением, создает выгодный контекст для Лукашенко, чтобы пытаться манипулировать и населением Беларуси, и играть с Западом. Потому естественно, Лукашенко будет использовать его "по полной" для того, чтобы сбить протестную волну. Собственно, она уже сбита, так как он подавил протесты и устоял, несмотря на то, что в августе еще казалось, что он рухнет. И все эти инсинуации, которые прозвучали в интервью касаемо российского следа, указывают на то, что Лукашенко отдавал себе отчет в происходящем и понимал, что Россия – не такая союзная, как он пытается всем показать.

Читайте такжеЧто Лукашенко и Путин не способны понять никогдаНо навряд ли ему это слишком поможет – те, кто его ненавидел, будут и дальше это делать. Любому нормальному человеку абсолютно ясно, что Лукашенко – это диктатор, который жадно цепляется за власть путем десуверенизации своего государства и фактически передачи его россиянам.

Да и Запад это тоже мало в чем переубедит. Но тем странам, которые и дальше хотят зарабатывать на торговле с РФ и Беларусью, эта ситуация лишь на пользу, но для европейских политиков во Франции и Германии, которые тесно сотрудничают с россиянами, случай с Протасевичем – прекрасная возможность создавать нарративы о том, что американцы или евроатланты пытаются атаковать суверенные демократии.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда

Александр Лукашенко Роман Протасевич Юрий Романенко новости Беларуси санкции против Лукашенко
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