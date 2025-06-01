Роль Европы будет расти, именно она способна решать вопросы

Что бы там ни говорил Медведев или Путин, и что бы ни желали "трампы" - именно Европа способна решать вопросы, конструктивно вести процесс и достигать результатов.

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Роль Европы будет расти, считает Безсмертный / фото: ОП

В Кремле ждут результатов трех ключевых встреч: саммита G7 в Канаде, саммита НАТО и саммита Европейского Совета. Они состоятся в июне буквально одна за другой. И уже после этого Москва будет принимать решение относительно своих действий в отношении Европы.

Что касается темы Украины, то все эти так называемые консультации, которые почему-то называют "переговорами", для Путина - абсолютно отдельный трек. Игра с Дональдом Трампом - отдельно, война и агрессия против Украины - отдельно. И неслучайно в РФ говорят, что якобы готовят какие-то меморандумы, а параллельно бомбардируют Украину, причем делают это нагло. Мне даже не нужно было объяснять, что так и будет - я это хорошо помню. Стоило мне только купить билет в Минск на переговоры - сразу начинались очередные обстрелы. Это связанные действия, потому что это стиль и способ действий российской системы.

На самом деле, все зависит от результатов упомянутых саммитов и от того, какое решение будет принято по северному направлению.

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Там собирается довольно серьезный "кулак", хотя, по сути, он там и не нужен. Уже видно, как диверсионная деятельность спецслужб Российской Федерации буквально растворяет, как в кислоте, усилия и оборонный потенциал многих единиц Европы. И здесь абсолютно прав генерал Залужный, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании, который считает, что Европе крайне необходим оборонный альянс с Украиной, чтобы начать реально понимать, что собой представляет Россия.

Более того: будучи депутатом, я ни разу не голосовал за вывод украинских миротворческих контингентов из других стран. Потому что если хочешь научиться защищать свою родину - учись войне, не убегай от нее. Да, для этого нужны большие усилия, большие ресурсы, но этому надо учиться. Потому что Россия - это колоссальная проблема для Европы и Соединенных Штатов Америки.

Как по мне, Париж 17 апреля возродил Европу в этом процессе - и четко показал, что без Европы этот вопрос принципиально не решается. Дональд Трамп с этим не справится - он просто не понимает, что это такое. А люди, которые находятся вокруг него, принципиально не готовы к таким вызовам, потому что их основная функция - это восхвалять величие Дональда Трампа.

Меня разбили результаты первой встречи американской делегации с российской в Эр-Рияде. Тогда, во время брифинга Волца и Рубио, в шести из восьми реплик звучало: "Какой у нас великий президент. Только он способен это сделать". Когда так делают, то нет места для рассмотрения вопроса по существу.

То есть говорить на самом высоком уровне там не с кем. И когда мы с вами раньше говорили о том, что нужно делать - то действовать надо как раз на среднем уровне. Потому что даже документы, которые сейчас выходят из Вашингтона, - слабые. Если взять, для приличия, оценку угроз и сравнить ее с тем, что обнародовало разведывательное сообщество в марте, с отчетами от RAND Corporation или Фонда Вудро Вильсона, то видно, насколько эти документы недоработаны.

Как и материалы, которые выходят за подписью Дональда Трампа. Для меня это очень неприятный сигнал, потому что я в свое время имел возможность быть "на кухне" этого процесса и видел, как глубоко тогда прорабатывали подобные документы. А сейчас читаешь - и честно скажу: двое-трое студентов-третьекурсников могли бы подготовить документы такого же уровня.

К чему я веду? Роль Европы здесь незаменима. И что бы там ни говорил Медведев или Путин, и что бы ни желали "трампы" - именно Европа способна решать вопросы, конструктивно вести процесс и достигать результатов. Это четко показала немощность Америки на Ближнем Востоке - в случаях с хуситами и Ираном. Обратите внимание: на определенном этапе все начали говорить о необходимости возвращения Европы в процесс. Потому что Европа - это конструктив. Это поиск решений, а не ультиматумы. С Европой работать трудно - я сам через это прошел, но по крайней мере тебя слышат, и есть пространство для сопоставления позиций. Как и тяжелый труд, чтобы дойти до результата.

Роль Европы будет расти - и в переговорном процессе, и в оборонно-безопасностных инициативах, и в формировании общего оборонно-промышленного комплекса, в том числе и на глобальном уровне. Также будет расти роль Европы и в экономике мира. Потому что безумие в стиле Трампа или неоколониализм в стиле Си Цзиньпина или Путина - это временное явление.

Рано или поздно африканские людоеды, которые променяли Европу на войска Вагнера или на Китай, поймут, что отдали себя в рабство. Поэтому нынешний фактор - временный. Но пока все эти процессы пройдут, на это уйдут не годы, а десятилетия. А жить, как говорится, нужно сегодня. Да, Европа много говорит, много дискутирует, но она принимает правильные решения. И эти решения принимаются по праву, а не потому, что "кому-то хочется".

Роман Бессмертный, специально для Главреда

Кто такой Роман Бессмертный? Роман Петрович Бессмертный (родился 15 ноября 1965 года, с.Мотыжин, Бучанского района Киевской области) - украинский историк, преподаватель, политик, один из авторов Конституции Украины, дипломат, а сегодня и политэксперт, который ведет свой YouTube канал. Почти 15 лет был народным депутатом Украины, неоднократно возглавлял избирательные штабы на президентских и парламентских выборах (избирательная компания Виктора Ющенко и Блока "Наша Украина"), сам баллотировался в президенты в 2019 году. Занимал должность вице-премьер-министра в правительствах Еханурова и Тимошенко при президентстве Ющенко. Уволился с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь из-за того, что не признал президента Лукашенко легитимным после президентских выборов 2010 и вместе послами стран ЕС не пошел на инаугурацию (такое поведение шло в разрез с позицией официального Киева времен президентства Януковича). В течение 2015-2016, 2019 годов был членом политической подгруппы на трехсторонних переговорах в Минске. Преподает в вузах курсы "Дипломатический протокол", "Украина в мировой политике". Во время оккупации Киевщины чудом остался жив в родном селе Мотыжин.

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