Роковые просчеты хозяина Кремля: как Путин остался у разбитого корыта

Надежды Путина на план раскола ЕС не оправдались, а вдобавок ко всему и Китай не станет ему помогать / Фото Reuters

Путин не ожидал, что коррумпированная им с потрохами оптом и в розницу политическая элита стран Евросоюза сплотится и проявит солидарность с Украиной. Оказалось, что эти трусы больше боятся за свою жизнь, чем хотят вонючих газовых откатов от бункерного сидельца. Худо-бедно они приняли беспрецедентные "адские" санкции, расширяют и углубляют их. Так же медленно раскачиваются и с поставками тяжёлого вооружения Украине. Но они нарастают.

Приезд 16 июня в Киев самых надёжных кремлёвских вассалов – Макрона, Шольца и Драги – продемонстрировал Путину пренебрежение к нему со стороны тех, кто много лет клевал хлебушек у него с ладони. Пахана публично опустили его же шестёрки. Просто на глазах всего мира!

Ясно, что финансовая, военно-техническая, дипломатическая и политическая помощь Евросоюза и европейских стран Украине продолжится до победы и будет только нарастать.

Чемберленизация и шрёдеризация Европы обошлась Путину за последние двадцать лет в сотни миллиардов долларов и евро. Однако всё неблагодарные европейцы слили в унитаз.

Надежды Путина на план раскола и развала Евросоюза не оправдались. Евросоюз един и сплочён, как никогда.

Ещё большей трагедией для Путина стала меняющаяся на глазах политика Китая в отношении России.

Здесь можно многое написать, разговор долгий. Сведу всё к главному. Путин получил ответ на вопрос "почему Запад вдруг перестал бояться российского ядерного шантажа?". Оказалось, ларчик открывается просто. В стратегические планы Пекина не входит погрузить мир и китайскую цивилизацию в ядерную зиму.

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Здесь намерения Вашингтона, Европы и Пекина совпадают. Зачем им апокалипсис, когда жизнь так прекрасна и удивительна? Торговый оборот с США у Китая составляет 40% ВВП, с Евросоюзом – чуть больше. Китай интересует только экономика, торговля и его беспрерывное развитие. В этих планах нет ни тактических, ни стратегических ядерных ударов бункерного идиота. Кроме того, по всему миру проживает 1 млрд 700 млн китайцев. Так что если Путин только вздумает потянуться к кнопке, то сразу по России полетит как из Вашингтона, так и из Пекина. И тогда часть суши под названием Россия прекратит своё существование.

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Вряд ли у гедониста, любителя роскошной жизни, дворцов и яхт, отца и деда многих детей и внуков есть такой бункер, где он уцелеет. Путин – трус и боится смерти. Зачем же он на кремлёвских галерах наворовал за 22 года 260 млрд долларов? Чтобы сдохнуть? Очень сомнительно.

Си утверждает, оправдываясь перед своими однопартийцами по политбюро компартии, что он согласовывал войну России в Украине, что Путин его обманул. Наверное, Си имеет ввиду, что поверил Путину – поверил в его бредовую идею завершить спецоперацию в Украине за 78 часов и дал на это отмашку.

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Теперь можно утверждать, что никакого оружия и помощи от Пекина Россия не получит. А, кроме того, Китаем будут соблюдены все санкции, наложенные на Россию.

Бункерный дед войны остался один у разбитого корыта, и на него ополчился весь мир.

Юрий Радухин, публицист, политический эксперт