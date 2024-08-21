Риск отступления из Курской области

Не исключаю, что они сами расстреляют местное население, устроят зверства, и потом будут это все снимать как наши поступки.

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Россияне могут устроить провокацию на своей территории / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, скрин с DeepState

Есть один серьезный риск, который необходимо учитывать. Если оркам удастся отбить хотя бы один не малый населенный пункт в Курской области - они сразу устроят постановку Бучи. Это нужно им, чтобы подтверждать свой придуманный нарратив, что мы "нацисты", и это же должно стать мощным мобилизационным внутренним фактором.

Не исключаю, что они сами расстреляют местное население, устроят зверства, и потом будут это все снимать как наши поступки.

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Поэтому следует подумать об эвакуации местного населения и передаче его например в Беларусь.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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