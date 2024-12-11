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Риск нового "Минска" с посредниками: чего ждать от новой Контактной группы

Петр Олещук
11 декабря 2024, 19:10
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Скорее всего, для любых переговоров с Россией, вероятно, понадобится посредник, который не будет принадлежать к числу государств, поддерживающих Украину.
Риск нового 'Минска' с посредниками: чего ждать от новой Контактной группы
После наработки общей позиции с ключевыми партнерами Украина, вероятно, предложит РФ формат переговоров, который будет их включать / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что темой первого заседания контактной группы станет обсуждение внешней политики и безопасности. Очевидно, это делается для усиления украинских позиций и получения поддержки от государств, близких по своим позициям в отношении Украины.

Вероятно, этот вопрос прежде всего связан с взаимодействием с Соединенными Штатами, в частности новой администрацией Дональда Трампа. Понятно, что администрация Трампа будет иметь собственное видение завершения российско-украинской войны, свои предложения и подходы к решению конфликта.

Если Украина будет вступать в диалог с новой администрацией США не самостоятельно, а вместе с ведущими европейскими государствами и ключевыми союзниками Штатов, ее позиция будет более весомой, что позволит эффективнее доносить украинскую точку зрения.

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Кроме США в новую контактную группу могут войти Великобритания, Франция, Германия и Польша. Хотя перечень участников может меняться, эти страны пока рассматриваются как ключевые.

На данный момент риск повторения опыта Минской контактной группы отсутствует, поскольку новая контактная группа не предусматривает прямых контактов с Россией. Формат контактов с Россией пока не наработан, скорее всего, для любых переговоров с РФ, вероятно, понадобится посредник, который не будет принадлежать к числу государств, непосредственно поддерживающих Украину.

Более того, в рамках Минского формата происходили переговоры между Украиной и Россией, но при этом РФ якобы не была участником переговоров, а вела их через так называемые республики Донбасса. Россия в этом формате позиционировалась как гарант выполнения этих договоренностей, так же как Франция и Германия. То есть это вообще не соответствует новейшим реалиям. А вот в новой контактной группе речь идет не только о посредничестве, а именно об участии в данном процессе вместе с Украиной.

Если же говорить о возможном посреднике, то ранее упоминались страны Персидского залива, например, Катар, который участвовал в двусторонних переговорах по обмену пленными.Или, например, Индия, которая является большой, значимой и пытается позиционировать себя как нейтральная сторона в войне России против Украины. То есть в целом речь идет о странах Глобального Юга как равноудаленных от обеих сторон.

Также в качестве посредника себя предлагала Австрия, ссылаясь на свой нейтральный статус. Все будет зависеть от согласия сторон и их доверия к потенциальному посреднику.

Россия сейчас претендует на статус ключевого инициатора переговорного процесса с Трампом и его администрацией. Соответственно, перечень участников и формат переговоров абсолютно непонятен.

Поэтому похоже, что после наработки общей позиции с ключевыми партнерами Украина, вероятно, предложит формат переговоров, который будет включать эти страны. Однако на данный момент Россия не выразила принципиального согласия на любые переговоры, зато продолжает повторять ультимативные требования Путина, которые не могут быть основой для диалога.

Так или иначе, пока конкретика относительно переговорного процесса отсутствует и будет зависеть от дальнейших шагов администрации Трампа и реакции России.

Петр Олещук, эксперт аналитическогоцентра "Объединенная Украина", специально для Главреда

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война в Украине контактная группа Петр Олещук мирные переговоры с Россией
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