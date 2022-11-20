Риши Сунак и его бульдожья хватка

Риши Сунак в Киеве / скриншот

Честно говоря, сначала я довольно осторожно воспринял новость о назначении Риши Сунака. Ведь после ярого врага россии Бориса Джонсона любого другого политика невольно воспринимаешь с легкой паранойей — а станет ли ему духа бороться с путиным так, как Борис.

Визит британского премьера в Киев развеял все мои сомнения и окончательно убедил, что позиция Британии остается неизменной и заключается в геополитической ликвидации россии. Несмотря на обманчивый габитус (привычки, жесты, программы поведения, - ред.), Риши - плоть от плоти британской политики и хватка у него бульдожья.

Многие мои друзья уже прошли обучение по различным военным специальностям в Великобритании. Насколько мне известно, Британия обучает наибольшее количество наших военных по сравнению со всеми другими странами. И это обучение будет продолжаться, а количество украинских воинов, способных использовать самое современное натовское оружие для ликвидации оккупантов, будет расти.

Подтверждение этих слов в материальном измерении — 50 млн фунтов военной помощи. Это 125 зенитных орудий и технологий для противодействия иранским дронам, радары, средства РЭБ.

Очень хочется чтобы европейские страны в этом смысле были как Великобритания, а их руководители - как британские премьеры. Или, в идеальном варианте, как наш президент. Но, судя по всему, яйца слишком дорогие не только в украинских магазинах, чтобы все европейские политики могли их себе позволить.

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