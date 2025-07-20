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РФ установила рекорд по количеству производства "Шахедов"

Александр Коваленко
20 июля 2025, 08:10
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В июле суточная выдача готовой продукции Shahed-136 стала составлять 100 единиц +/- 10%-15%.
РФ установила рекорд по количеству производства 'Шахедов'
Атака Шахедов / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот, ua.depositphotos.com

Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" процесс накопления…

В ночь на 16 июля РОВ применили 400 дронов Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", в свою очередь последние две ночи наблюдается значительное снижение применение этой комбинированной компоненты, что явно указывает на накопление.

В ночь на 17 июля РОВ применили 64 дрона, накопление могло составить 140 незадействованных средств;

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В ночь на 18 июля – 35 дронов, накопление около 170.

Таким образом, с учётом сегодняшних суток, общий запас Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" из произведённых и накопленных средств может превышать 500 единиц.

Так же напомню, что в июле суточная выдача готовой продукции Shahed-136 стала составлять 100 единиц +/- 10%-15%. Суточная выдача готовой продукции дронов-приманок "Гербера"/"Пародия" превышает 100 единиц, но вариация +/- 10%-15% больше всё-таки в +15%, поскольку дрон дешёвый и примитивный.

В июле РОВ впервые произвело в течение суток более 200 готовой продукции этой комбинированной категории.

Если тенденция верна, то в ближайшее время может быть осуществлён концентрированный массированный налёт, в том числе и по столице.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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