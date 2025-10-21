РФ выбрала новый путь ударов по Украине

С 2022 года есть неоднократные примеры того, как предприятия ОПК самостоятельно восстанавливали производство после разрушения того российскими ударами.

Удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Удары РОВ по энергетике Украины актуализировали вопрос защиты этих объектов, а также их восстановления. Но при этом, в нашей стране на законодательном уровне не урегулирован вопрос восстановления и поддержки предприятий другой отрасли, не менее важной, чем энергетика, но которая оказывается под ударом РОВ гораздо чаще.

Речь идет о предприятиях Оборонно-промышленного комплекса.

Начиная с 2022 года предприятия ОПК, о поддержке и развитии которого так много у нас принято говорить, те которые регулярно подвергаются ударам российских оккупантов, оказались перед не менее вопиющими вызовами внутри самой страны.

Во-первых, в большинстве случаев предприятиям ОПК очень сложно вступить в страховые взаимоотношения со страховыми компаниями, поскольку те чаще отказываются страховать объекты и продукцию, которые являются вероятной целью для удара оккупантов.

В случае разрушений российскими ударами линии производства или потеря уже готовой продукции, максимум на что может рассчитывать предприятие - пролонгация выполнения обязательств по контракту, но не дофинансирование, или списание части обязательств. С 2022 года есть неоднократные примеры того, как предприятия ОПК самостоятельно восстанавливали производство после разрушения того российскими ударами.

Частым явлением является закредитованность предприятий ОПК, вынужденных брать обременительные кредиты для восстановления производства, что крайне негативно влияет на объемы производства, себестоимость продукции и, соответственно, ее конкурентоспособность.

Для Украины критически важна поддержка собственного ОПК, увеличение объемов производства, снижение себестоимости продукции, повышение конкурентоспособности, но с учетом чрезвычайно экстремальных условий развития этой отрасли государственная поддержка должна стать не менее всеобъемлющей и не столько обременительной, сколько эффективной.

Думаю, что повышенное внимание к энергетической отрасли может стать неплохим поводом для обращения внимания на не менее стратегически важное направление в развитии нашего государства, о котором много говорят и которым любят хвастаться, но которое продолжает нуждаться в принятии неотложных решений.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

