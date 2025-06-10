РФ выбрала новую тактику массированных ударов по Украине

Не знаю, кто стал идеологом в российском Генштабе этой концепции, но если такие удары повторятся, можно говорить о том, что эту тактику будут практиковать системно.

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Миг 31-К / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay.com

Похоже, в вопросе ракетного террора россия выбрала тактику концентрированных ударов.

Суть – не рассредоточивать ударный потенциал по разным направлениям и городам, в ходе массированных ударов, а концентрировать его большую часть на отдельно взятых целях. Например, в прошлый раз массированная ракетная атака была сконцентрирована на Луцке и Тернополе, дроновая – на Харькове. В этот раз страдали Ровно, оказавшиеся под самым массированным ударом с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Не знаю, кто стал идеологом в российском Генштабе этой концепции, но если такие удары повторятся, можно говорить о том, что эту тактику будут практиковать системно. Проблема в том, что у нас единичные города могут противодействовать концентрированным ударам, в первую очередь, конечно же, Киев.

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Это в очередной раз поднимает вопрос обеспечения если не всех городов Украины эшелонированной ПВО, то создание барьера, по самым распространённым и часто применяемым маршрутам полёта российских средств поражения, как дронов, так и ракет. Разумеется, в этом вопросе мы целиком и полностью остаёмся, зависимы от наших партнёров.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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