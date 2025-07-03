РФ в ближайшее время может устроить массированный налёт дронов

В ночь на 1 июля СОУ нанесли удар по военному заводу "Купол" в Ижевске, который в том числе занимался производством дронов-камикадзе Shahed-136.

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Атака Шахедов по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Shahed-136/"Гербера"/"Пародия"… процесс накопления или?

В ночь на 29 июня РОВ применили 477 дронов Shahed-136/"Гербера"/"Пародия". В сухом остатке после этого накопления могло остаться до 100 незадействованных дронов.

В ночь на 30 июня РОВ применили 107 дронов, накопление могло составить 40-70 незадействованных средств;

видео дня

В ночь на 1 июля – 52 дрона, накопление 100-130;

В ночь на 2 июля – 114 дронов, накопление 40-70;

В ночь на 3 июля – 52 дрона, накопление 100-130;

Таким образом, только за эти 4 дня накопленный, неизрасходованный запас может составлять от 280 до 400 дронов, что с учётом остатка около 100 дронов 29 июня и суточного производства позволяет на сегодняшний день иметь накопленный боезапас от 500 до 680 дронов.

Если тенденция верна, то в ближайшее время может быть осуществлён концентрированный массированный налёт. Но есть нюанс…

В ночь на 1 июля СОУ нанесли удар по военному заводу "Купол" в Ижевске, который в том числе занимался производством дронов-камикадзе Shahed-136. На сегодняшний день есть только фото внешних повреждений завода, а про степень повреждений цехов изнутри оценивать сложно.

Совершенно не исключено, что нынешние снижение интенсивности налётов Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" может быть обусловлено не столько накоплением накануне массированного налёта, сколько с приостановкой одного из предприятий по производству Shahed-136.

В любом случае, ответ на этот вопрос мы узнаем уже в ближайшие дни и, индикатором будет ожидаемый массированный налёт или нет.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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