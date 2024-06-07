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РФ устроила ловушка: почему недооценивать врага не нужно

Александр Коваленко
7 июня 2024, 06:10
543
В целом, перспектива интеграции ракет Х-59 в Ка-52, мягко говоря, видится крайне сомнительной и бесперспективной.
ATACMS, Ка-52 Аллигатор
Ка-52 Аллигатор / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Пару слов по ниже приведённому видео...

На прошлой неделе было опубликовано видео, на котором был запечатлён пуск ракеты с российского ударного вертолёта Ка-52. Странным образом, было распространено мнение о том, что россияне адаптировали ракету Х-59 для пусков с Ка-52 и, якобы, это была именно она.

Отвечаю на часто задаваемый в этой связи вопрос - нет, это не пуск Х-59.

видео дня

На видео применение ракеты Изделия 305 (ЛМУР).

В целом, перспектива интеграции ракет Х-59 в Ка-52, мягко говоря, видится крайне сомнительной и бесперспективной. Напомню, что у россиян возникли серьёзные проблемы с интеграцией ракеты "Вихрь" на Ми-28Н, которые без проблем используют Ка-52. То есть, даже, казалось бы, однотипное вооружение для ударных вертолётов не совместимо с ними в равной степени, а вы про авиационную ракету, со всеми вытекающими проблемами от её применения на подобной платформе.

Недооценивать врага не нужно, но и переоценка его возможностей тоже дело неблагодарное и вредное.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Александр Коваленко ракетный удар
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