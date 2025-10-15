Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

РФ разрешила привлекать резервистов за рубежом: где Путин планирует их использовать

Владислав Селезнев
15 октября 2025, 19:10
104
Москва дальше будет расширять масштабы агрессии. И кто знает, в отношении какой страны европейского сообщества она может быть направлена завтра.
РФ разрешила привлекать резервистов за рубежом: где Путин планирует их использовать
Путин ищет любые возможности для усиления своей армии / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

В стране-агрессоре России согласовали законопроект, позволяющий привлекать лиц из мобилизационного резерва для боевых задач за пределами территории РФ даже в мирное время.

Ключевой фактор, который влияет на ситуацию на поле боя, на ход событий и на результат, - это фактор ресурсов. Для России человеческая сила, безусловно, является ключевым элементом, который позволяет ему продолжать агрессию против нашей страны. Львиная доля штурмов происходит именно с участием живой силы - малыми пехотными или сверхмалыми группами, и это сопровождается серьезными потерями.

Чтобы компенсировать эти потери, враг использует различные варианты рекрутинга и привлечения граждан Российской Федерации и других стран к участию в боевых действиях на стороне российской армии. Компенсаторный механизм в размере 30-35 тысяч человек в месяц - это именно то, сколько, по оценкам, враг теряет ежемесячно на полях боев в Украине. Но этого мало: врагу нужно как можно больше человеческих ресурсов.

видео дня

Чтобы найти варианты пополнения в больших количествах, используют несколько подходов. Во-первых - практика перевода призыва на срочную службу на ежегодную основу: не два цикла в год, а полноценный круглогодичный процесс, что потенциально может увеличить количество новых призывников для российской армии. Во-вторых - более активное привлечение резервистов. Хотя российские паблики пытаются успокоить внутреннюю аудиторию, де-факто резервисты, по замыслу инициаторов этой опции, могут быть использованы и во время проведения "контртеррористических" мероприятий (к которому в РФ относят "СВО"), в том числе на территории других государств. По меньшей мере, их привлечение может происходить в Сумской и Харьковской областях.

По разным оценкам, количество резервистов в России составляет от двух до пяти миллионов. Если взять нижнюю границу - 2 миллиона резервистов - это мощная сила, которая в один момент может реализовать много важных задач. Даже если привлечь не 100% из этого количества, а лишь 10%, дополнительные ~200 тысяч человек могут серьезно повлиять на ход боевых действий.

Путин ищет любые возможности для усиления боевой способности своей армии. Этот процесс должен вызывать беспокойство у общества и у наших европейских партнеров. Потому что кто может гарантировать, что эти дополнительные сотни тысяч будут задействованы именно в рамках "СВО", а не направленных действий против соседних государств - Финляндии, стран Балтии, Польши или других? Такой вариант исключать нельзя, и это тревожный звоночек, который должен стимулировать партнеров к более решительным шагам.

По информации от представителей нашей делегации, которые недавно участвовали в одной из конференций по безопасности в Западной Европе, многие европейские партнеры до сих пор не могут осознать ключевое: они пытаются избегать действий, которые они считают провокационными в отношении России. Когда россияне запускают разведывательные дроны над территорией европейских стран, эти страны часто избегают вооруженного противостояния и избегают резких заявлений в сторону Москвы, чтобы не эскалировать ситуацию. Но опыт Украины свидетельствует: такая осторожность не работает. Зло, которое не наказано (а сегодня его олицетворением является Российская Федерация), кратно множится. А "страусиная" политика сдержанности, которой придерживаются некоторые европейские правительства, им точно не поможет. Наоборот, Москва будет дальше расширять масштабы агрессии, и кто знает, в отношении какой страны европейского сообщества она может быть направлена завтра.

Поэтому заявлять, что Путин не сможет использовать ресурс резервистов для создания новых очагов напряжения на других театрах боевых действий, было бы безответственно. Ключевой фактор боевой способности - человеческие ресурсы.Тем более Россия, будучи стороной российско-украинского конфликта, накопила немалый опыт боевых действий в рамках гибридной агрессии, когда к военным действиям добавляются элементы экономической, информационной агрессии, прямо или косвенно влияющие на повседневную жизнь европейских стран.

Однако российское военно-политическое руководство осознало риски, с которыми столкнулась РФ во время объявления "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года. Тогда фактически более миллиона россиян буквально ногами проголосовали против такого решения Путина и его окружения, разными способами избегая призыва и убегая из страны. Конечно, повторно проводить такие мероприятия, тем более масштабировать их - значит создавать серьезный прецедент и усиливать внутриполитическое и общественное напряжение в самой Российской Федерации. Поэтому Кремль учитывает эти факторы и ищет другие альтернативные варианты для устойчивого пополнения российской армии.

Это работа эмиссаров в разных странах мира, которые ищут наемников, деятельность рекрутинг-центров в разных регионах Российской Федерации, которые с помощью денег пытаются привлечь дополнительную живую силу в армию.Это работа и с представителями маргинальных слоев российского общества - имеются в виду заключенные, то есть те, кто отбывает наказание в исправительных учреждениях, а также определенные социальные слои в России - бездомные, мигранты и другие.

То есть российская рекрутинговая система работает, но полностью удовлетворить растущую потребность армии в живой силе она не способна. Потому что компенсаторный механизм в 35 000 - это минимум, но нужно больше. Вполне вероятно, что это "больше" со временем может быть сформировано в отдельные ударные группировки, которые будут направлены против других стран европейского сообщества, граничащих с Российской Федерацией. Возможно ли, что такая деятельность будет направлена и против независимых государств - Азербайджана или, например, Казахстана? Такой вариант тоже не стоит вычеркивать, потому что Путин мечтает о восстановлении своего "СССР 2.0" и считает, что может концентрировать агрессивные действия в любом направлении против соседних стран.

Владислав Селезнев, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин резервисты Владислав Селезнев
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Похищали людей, били и требовали деньги: на Тернопольщине задержали группу военных

Похищали людей, били и требовали деньги: на Тернопольщине задержали группу военных

20:07Украина
Может реально приблизить конец войны: раскрыто, что готовит Украина

Может реально приблизить конец войны: раскрыто, что готовит Украина

20:00Война
В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

19:53Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Время признаний: для четырех знаков зодиака скоро откроется острая правда

Время признаний: для четырех знаков зодиака скоро откроется острая правда

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление

Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление

Последние новости

20:07

Похищали людей, били и требовали деньги: на Тернопольщине задержали группу военных

20:00

Может реально приблизить конец войны: раскрыто, что готовит Украина

19:53

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

19:49

Украинская блогерша потеряла более 6 миллионов гривен: стала известна новая схема мошенниковВидео

19:47

Кратковременное потепление накроет Украину: названа дата похолодания со снегом и дождем

Два сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от ПутинаДва сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от Путина
19:33

Безобидная вещь из гардероба становится опасной за рулем - что не стоит носить в авто

19:30

"Как до войны больше не будет": известно, какая новая реальность ждет украинцев

19:10

РФ разрешила привлекать резервистов за рубежом: где Путин планирует их использоватьмнение

18:26

Уже до конца года: главный для украинцев продукт ощутимо подорожает

Реклама
18:19

Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

18:13

Министр войны США пригрозил РФ и сделал заявление о завершении войны в УкраинеВидео

18:10

Порошенко выдал государственные РЭБы за собственную помощь армии, – заявление военного

17:57

"Не принимают ни свои, ни чужие": Дорн сделал скандальные заявления об Украине

17:52

Украина могла уже давно победить в войне, но все решил один нюанс - БудановВидео

17:34

Украинцам пересчитают тарифы на доставку газа: как узнать сумму уже сейчас

17:29

"Я бы с удовольствием его потревожил": Усик получил неожиданный вызов

16:56

РФ не отправит всю технику в Украину: раскрыт более "выгодный" план оккупантовВидео

16:54

"Не умеют опускать якорь": генсек НАТО Рютте удивил заявлением о россиянахВидео

16:48

Грызуны обходят стороной: автор раскрыл простые народные методы защиты деревьевВидео

16:41

В XIX веке в Украине появилась пирамида: где она находится и кому принадлежалаВидео

Реклама
16:38

Насколько древней является история Украины: почему идея Орианы до сих пор популярна

16:31

Евро продолжает безумно расти: новый курс валют на 16 октября

16:05

Почему россияне имеют успехи на фронте: в НАТО назвали главные причины

15:59

Хотела "по тихому": Лобода тайно выступила для известного российского футболистаВидео

15:52

Коробка передач будет служить дольше: что нужно сделать водителям в пробке

15:43

Штраф за забор: кого в Украине могут наказать на кругленькую сумму

15:25

Со стороны Беларуси есть угроза: Зеленский предупредил о намерениях врага

15:15

Войска Путина штурмуют район под Купянском: военные рассказали, что происходитВидео

15:11

Секрет скрывали 90 лет - находка в центре Киева меняет учебники историиВидео

15:04

Проблема большинства женщин: что должно быть в шкафу современной женщины

14:55

"Интересы страны": в Кремле ответили Трампу и традиционно обвинили Украину

14:43

Зима без укусов: куда на самом деле исчезают комары во время зимних холодов

14:34

Страну накрыл мощный и затяжной шторм: когда закончится магнитная буря

14:24

Стояла над детьми с ножом: бывший муж Бритни Спирс вспомнил жуткий инцидент

14:19

"Осознайте это": певец-воин Хлывнюк эмоционально обратился к украинцам

14:14

Пять маленьких хитростей iOS 26, которые сделают ваш iPhone лучше

14:07

Какой будет война в 2026-м и новый фронт Путина в Европе: Коваленко сделал прогнозВидео

14:05

Имели ли ваши предки тяжелую судьбу: путь рода спрятан в фамилии

13:47

Как быстро почистить грецкие орехи без молотка: быстрый и действенный лайфхакВидео

13:47

Дочь в коме 11 лет: как выглядит сын Высоцкой и Кончаловского

Реклама
13:17

Хотят взять в кольцо: оккупанты активизировались на новом отрезке фронта, детали

13:08

Почему Леся Украинка стала ключевой фигурой в российской пропаганде: объяснение исследователя

13:06

"Может загуляю": Алина Гросу призналась, чего боится в отношениях с мужем

13:01

Гороскоп Таро на завтра 16 октября: Близнецам отпустить, Ракам - брать инициативу

12:45

РФ намерена окружить четыре города на фронте, выбрала два направления – Кротевич

12:42

Не хуже шубы и винегрета: новый рецепт салата со свеклойВидео

12:28

Без дождей и без снега: синоптик сказала, что скоро в Украине пригреет солнце

12:18

Дженнифер Энистон рассказала, почему отказалась от усыновления

12:16

"Жуков нервно курит": Коваленко назвал цену российского наступления в УкраинеВидео

12:05

"Не имеет аналогов в мире": Янович и Хоменко удивили своим решением

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять