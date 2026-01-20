РФ пытается организовать гуманитарную катастрофу в Украине

Но на Западе предпочитают обсуждать гренландское безумие и создавать "советы" с участием Путина и Лукашенко.

https://opinions.glavred.info/rf-pytaetsya-organizovat-gumanitarnuyu-katastrofu-v-ukraine-10733837.html Ссылка скопирована

Удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: Укренерго, ДТЕК, ГСЧС

Ночью путинские войска вновь обстреляли объекты критической инфраструктуры Украины. Главной целью был Киев. Как сообщают местные власти, тысячи жилых домов столицы остались без воды и отопления. Причём большинство из них — те самые дома, в которых теплоснабжение удалось восстановить после предыдущего массированного обстрела.

При этом в Украине продолжаются лютые морозы. Ситуация в Киеве крайне тяжёлая: люди мёрзнут в собственных квартирах, электричество часто подают всего на несколько часов в сутки, трубы не выдерживают перепадов и лопаются, заливая целые подъезды многоэтажек. РФ пытается организовать гуманитарную катастрофу в одном из крупнейших европейских городов и спровоцировать массовый исход украинцев из собственной столицы.

Но на Западе предпочитают обсуждать гренландское безумие и создавать "советы" с участием Путина и Лукашенко — на заседаниях которых можно будет обсуждать разве что конец света.

видео дня

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред