РФ применила непривычно-рекордное количество "Кинжалов" за месяц

В ноябре РОВ применили непривычно-рекордное количество аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" – 27 в течение месяца! Это очень высокий показатель, ранее никогда не фиксировавшийся.

На сегодняшний день баллистические 9М723 и аэробаллистические Х-47М2 ракеты становятся куда более массовым средством террора (суммарно 94 за ноябрь), нежели авиационные крылатые ракеты Х-101 и морского базирования ЗМ-14 "Калибр" вместе взятые (суммарно до 80 ракет за месяц).

Это стало возможным как за счёт повышения производства 9М723 до, минимум, двух единиц готовой продукции в сутки, закупкам копии этих ракет у КНДР – KN-23, а так же накопительному эффекту по ракетам Х-47М2 "Кинжал".

Тенденция, мягко говоря, крайне негативная, с учётом того, что 9М723 и Х-47М2 это ракеты, противодействовать которым можно только посредством комплексов ПВО Patriot и SAMP/T…

