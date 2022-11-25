РФ планирует новые удары: поможет ли ПВО Patriot на польской границе

Установка Patriot / фото: topwar.ru

Россияне не собираются прекращать ракетные обстрелы украинских объектов критической инфраструктуры. А несколько массированных атак могут нанести крайне серьезный вред.

Речь идет о том, что украинская дипломатия не использовала тех сигналов Германии о возможности размещения ракетных систем Patriot в Польше.

Напомню, Германия предложила Польше системы противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время русской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли двое людей.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что он попросил Германию взамен направить в Украину Patriot.

Но почему-то этот сигнал немецкой стороны на нашел отражение в заявлениях украинских дипломатов. Зато были распространены откровенно глупые тезисы ГУР МОУ о нехватке ракет у россиян.

Напомню, заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о том,что в России осталось всего 120 "Искандеров" и о планах России купить в Иране баллистические ракеты Fateh-110" и "Zolfaghar" .

Зато представитель министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер повторил, что американская сторона не имеет подтверждений поставки Ираном баллистических ракет России.

Примечательно, что россияне своими обстрелами не достигли цели, откровенно не понимая украинского менталитета, а точка кипения — пройдена.

Отмечу, что обстрелы будут продолжаться, к тому же с началом отопительного сезона их интенсивность возрастает. По оценкам специалистов, если будут дальнейшие интенсивные ракетные обстрелы противника по критической инфраструктуре, то не исключено, что противнику хватит и 3-4 раз, чтобы "положить" украинскую энергетическую систему.

Поэтому я не исключаю повторных ракетных ударов.

В среду, 23 ноября, россияне вновь атаковали ракетами Украину. По словам Министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, количество погибших после массированного ракетного обстрела Украины 23 ноября достигло десяти человек. Россияне выпустили по Украине 67 ракет, 51 из которых была сбита Силами ПВО.

Парламентская ассамблея НАТО 21 ноября признала российскую федерацию страной-террористом. Последствиями этого решения должно стать усиление международных санкций против нее. Прежде всего - секторальных, которые должны ударить по промышленности агрессивного украинского соседа.

Дмитрий Снегирев, специально для сайта Главред