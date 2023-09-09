Россия запросила 12 сентября заседание Совета Безопасности ООН из-за поставок западного оружия в Украину.

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Россия запросила 12 сентября заседание Совета Безопасности ООН / фото: ua.depositphotos.com

С утра вспомнились слова Черчилля - я надеялся умереть от старости, но я умру от смеха. Повод следующий - Россия запросила 12 сентября заседание Совета Безопасности ООН из-за поставок западного оружия в Украину. По словам зампреда РФ в ООН Полянского на заседании планируется обсудить поставки западного оружия и "другие факторы, негативно влияющие на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее".

Вот оно как, Михалыч. Когда в конце февраля 2022 года я писал, что РФ оказалась в положении волка из басни Крылова "Волк на псарне", я конечно понимал, что тогда это были больше мои желания, нежели свершившийся факт. Но вот прошло полтора года и ситуация развивается точно как в той басне. Из последнего, Украине передают снаряды с обедненным ураном и обещают передать замороженные активы РФ. Это только из последнего. А заканчивается басня так:

И волчью вашу я давно натуру знаю;

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А потому обычай мой:

С волками иначе не делать мировой,

Как снявши шкуру с них долой".

И тут же выпустил на Волка гончих стаю.

Кто такой Гела Васадзе? Гела Васадзе родился 27 сентября 1968 года в городе Одесса. Закончил Казанский Государственный Университет, магистр социально - политических наук. Активный участник "революции роз" в АР Аджария. В различное время работал в структурах неправительственного и коммерческого сектора, а также в системе исполнительной власти.

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