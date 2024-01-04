Российские ракеты на территорию НАТО начали залетать с начала полномасштабной российско-украинской войны.

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НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Каждый раз, когда очередная российская ракета или дрон залетает на территорию государств, входящих в НАТО, украинцы очень живо реагируют на эту новость. Некоторые до сих пор ждут "мощного ответа", некоторые уже ничего не ждут.

Но давайте разберемся, что же на самом деле происходит.

Официальная позиция НАТО, высказанная неоднократно официальными представителями этой структуры, является следующей: Главное - это "сохранить единство" Альянса, а также - ни при каких обстоятельствах не допустить вступления НАТО в войну с рф. Такую же позицию высказывает и официальный Вашингтон - безоговорочный лидер Альянса. И они этой политики придерживаются максимально последовательно.

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Причины этой политики тоже понятны - они очень боятся ядерной войны, и не хотят допускать даже мысли о такой возможности.

Российские ракеты на территорию НАТО начали залетать с начала полномасштабной российско-украинской войны, и это, очевидно, создавало для НАТО многочисленные проблемы, поэтому какой-то единой политической линии для подобных случаев они до сих пор не придумали. Сначала просто отвергали сам факт обстрелов территории НАТО, списывая все на "украинские ракеты ПВО". Далее на территорию Румынии начали падать российские дроны "Шахед", которых точно не было на вооружении Украины. И, собственно, никого в Европе, кроме рф. Отбрасывать дальше смысла не было, поэтому власти Румынии просто занялись строительством бомбоубежищ для приграничных общин в дельте Дуная. После этого уже и со стороны Польши отвергать попадание российских ракет на собственную территорию тоже было бессмысленно, и они тоже это признали.

Следовательно, рф официально неоднократно атаковала территорию НАТО, и это неоспоримый факт. Но что дальше? НАТО выбрало стратегию считать, что это было случайностью и явно не является поводом для начала войны.

И здесь мы должны упомянуть об их стратегических целях - сохранить единство и не допустить вступления в войну с рф.

Несмотря на различные мифы, 5-я статья Североатлантического договора не предусматривает, что в случае нападения на одно государство другие вступят в войну автоматически. Там записано, что нападение на одно государство будет считаться нападением на всех. Но государства будут принимать меры, которые сочтут целесообразным. Очевидно, что меры могут быть разными, и они должны быть определены на основе консультаций. Начало соответствующих консультаций по факту "ракетного нападения на Польшу" сразу покажет отсутствие того самого "единства", о котором так беспокоятся официальные лица Вашингтона и Брюсселя. Потому что трудно представить, что Эрдоган выразит желание защищать "союзников" в военном противостоянии с рф. Поэтому проще вообще не поднимать этот вопрос. Вообще, чем дальше от реального военного противостояния - тем выше "единство НАТО". Зачем лишний раз ее испытывать?

Но есть одна проблема. В Кремле все это тоже прекрасно слышат. Тем более, что Польша выбрала один из худших вариантов реакции. Они вызвали российского Временного поверенного, и строго предупредили его, что "в следующий раз они точно серьезно отреагируют". Не надо так с россиянами, потому что подобная реакция для них - это просто сигнал, что в следующий раз точно надо "проверить", какой же будет эта "реакция". И они проверят. Возможно, ракета залетит не в поле, а, к примеру, в какой-то город. Конечно, "случайно". Потому что проклятые "укронацисты" помешали несчастной российской ракете выполнять свои денацификаторские задачи. И что делать тогда?

Российские власти технически проверяют НАТО на "грани дозволенного", и пока, видимо, их результаты вполне удовлетворяют. Проверки будут продолжаться, но каждый следующий шаг будет достаточно осторожным. Ведь не повод реагировать, если какая-то ракета просто взорвется в поле? А если на территории завода? Города? Это же не повод начинать ядерную войну?

Конечно, начинать ядерную войну в ответ на залет одной ракеты - это не рационально. Но не реагировать, мотивируя агрессора к агрессии, тоже не очень рационально.

Каким был бы рациональный ответ? У НАТО есть прекрасные для этого возможности. Например, в форме переложения мести на Украину. Больше провокаций против НАТО - больше оружия для Украины. Это бы спасло НАТО от необходимости прямых собственных реакций, если они так этого боятся, но и показало бы руководству рф, что все серьезно.

Но НАТО больше любит псевдо-рациональные ответы. Как, например, размещение войск Альянса или систем ПВО возле украинской границы. Какой в этом смысл, если воевать вы все равно не собираетесь, как и сбивать ракеты, чтобы не было "эскалации"? Ясно, что это просто "жест", но на россиян "жесты" не действуют. Они в последнее время окончательно освободились и им безразлично на "жесты".

В общем, ждать каких-то действий со стороны НАТО не стоит. Во-первых, они таких действий боятся больше всего, а во-вторых, попытка этих действий покажет, что единства между ними нет, и это лишь придаст ощущение общей слабости системе коллективной безопасности.

Это, кстати, еще один аргумент, почему никакого вступления в НАТО "отдельными областями" для Украины не будет. С точки зрения НАТО, вступление Украины - это не только угроза войны с рф. Это еще и угроза показать слабость, отсутствие адекватной реакции и единства. Не знаю, что здесь более страшное для них.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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