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РФ готовит массированный налет дронов

Александр Коваленко
25 мая 2025, 06:10
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По состоянию на 3/4 мая применено РОВ по Украине 2 354 дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия".
Шахед, взрыв
Шахеды атакуют Украину каждый день / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Удары дронами за третью неделю мая 2025…

Третья неделя мая подошла к концу и, фактически, 3/4 месяца. Самое время подвести очередные итоги по применению противником безпилотных воздушных средств поражения и не только.

Начинаем с категории применения fpv-дронов и в течение третьей недели мая РОВ применили более 4 800 fpv-дронов, что немногим более показателя второй недели – 4 600 и первой– около 4 200. Суммарно, за 3/4 мая РОВ использовали более 13 600 fpv-дронов с рекордным показателем применения, зафиксированным 13 мая – более 1 200 fpv-дронов за сутки.

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Очевидно, что в этом месяце РОВ не установят абсолютного рекорда по применению fpv-дронов, но, тем не менее, эти показатели крайне высоки и ярко демонстрируют то, что россия имеет возможность наращивания применения, этой категории средств поражения.

По ББ "Ланцет" традиционно серьёзных изменений не произошло, и РОВ применили в течение недели чуть более 60 ББ данного типа, или, по результатам 3/4 месяца – 170 ББ "Ланцет".

Дроны-камикадзе "Молния-2" за первую неделю мая были применены в количестве около 150, что больше второй недели - 90, но всё же меньше абсолютного рекорда применений установленного за первую неделю мая - 260 единиц. Таким образом, за 3/4 мая, РОВ применили 500 дроны-камикадзе "Молния-2", что говорит об установлении в этом месяце абсолютного рекорда этой категории.

Ударные дроны "Привет-82" в течение этой недели. Совершенно неожиданно, были применены в количестве более 20 единиц. Возвращается интерес у РОВ к этому кустарному изделию из гуано и палок?

Что до применения дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", то за третью неделю мая они показали рост налётов до 981, по сравнению с показателем второй недели мая – 371, на что повлияло так называемое перемирие 8-9-10 мая. Напомню, что за первую неделю мая РОВ применили 1 002 дрона данной категории, что в 2,5 раза больше чем за первую неделю апреля - 392 дрона.

Таким образом, по состоянию на 3/4 мая применено РОВ по Украине 2 354 дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия".

Это, к слову сказать, информация к размышлению о том, что россия уже скоро будет запускать тысячу Shahed-136 по Украине в сутки.

Конечно, Shahed-136 остаётся наиболее выгодным для РОВ средством поражения и в россии всячески пытаются повысить производство этой компоненты, но одно дело хотеть и пытаться, а совсем другое дело – мочь. И вот тут всплывают технические и технологические возможности, которые у россии для такого наращивания производства, на сегодняшний день отсутствуют.

И тут, прямо, дежа-вю… Помню как в ноябре 2023 в СМИ так же наделало шума сообщение о том, что РОВ могут производить 700-1000 Shahed-136 в месяц, хотя, на то время они были очень далеки от таких производственных показателей! Первую тысячу, а точнее – 1 327 дронов РОВ запустили только в сентябре 2024, причём Shahed-136 запускались в вперемешку с "Гербера" и "Пародия", а потому, даже тогда "шахедов" было запущено менее тысячи…

Я не знаю, что такое, "скоро", в понимании некоторых, но отмечу, что рекордным месяцем по применению дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" стал март 2025 года – 4 196. И, повторюсь, эти 4 196 это не все Shahed-136, это и "Гербера"/"Пародия". А потому, быть настороже всегда полезно, но лишняя паника и запугивание, особенно нашего общества и без того испытывающего каждодневный стресс, я считаю крайне вредным и неправильным. Украинцев нужно не запугивать, а корректно, достоверно информировать.

С другой стороны, если попытка запугать сопряжена с попыткой словить эффект на хайпе, тогда всё вполне объяснимо. Вот только давать здравую и чёткую аналитику, это несколько иное, нежели гнаться за сиюминутным хайпом на эмоциях и без того, эмоционально истощённого населения.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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