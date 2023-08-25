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РФ готовит БК к террору в отопительный сезон?

Александр Коваленко
25 августа 2023, 19:10
124
Ракетный удар минувшей ночи и вправду выглядит весьма невзрачно на фоне того, какой на сегодняшний день оккупанты могли накопить БК.
Дым, ракета
Ракетный удар / Коллаж Главред, фото pixabay, Минобороны РФ

24 августа прошло относительно спокойно, без прогнозируемого ракетного террора.

В ночь на 25 августа россияне и вовсе осуществили довольно странный обстрел Одесской области, применив 2 КРМБ "Калибр" и 2 авиационные Х-59. Очень необычный набор, который был успешно сбит.

Но расслабляться рано.

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Дело в том, что ракетный удар минувшей ночи и вправду выглядит весьма невзрачно на фоне того, какой на сегодняшний день оккупанты могли накопить БК. И верить в то, что они им не воспользуются - глупо.

Кроме того, следует проследить частоту применения ракет и дронов в ближайшие недели.

Если россия войдёт в сентябрь и октябрь с значениями их применения ниже среднемесячных, то можно сделать вывод о подготовке БК к террору в отопительный сезон.

Хотя, опять-таки, это никоим образом не означает, что следует снижать бдительность и не обращать внимание на воздушные тревоги.

По налётам Shahed-136.

Май

413/377

Июнь

197/166

Июль

246/205

Август

149/133 (25.08)

Данные цифры не свидетельствуют о том, что на территории россии начато массовое производство Shahed-136. Скорее, можно говорить о средневзвешенном применении с учётом поставок из Ирана.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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