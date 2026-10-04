РФ бьет по мостам Киева новыми дронами: что задумала бригада "Варяг"

Военный эксперт называет подразделение, которое, по его данным, отвечает за атаки на киевские мосты, и объясняет, какие задачи оно решает.

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Южный мост / Коллаж: Главред, фото: vechirniy.kyiv.ua, ukrinform.ua

Российские удары по мостам Киева через Днепр, начавшиеся в первых числах октября, могут быть делом рук специализированного подразделения Минобороны РФ - 50-й отдельной бригады беспилотных систем "Варяг". Военный эксперт Александр Коваленко напоминает, что именно через эту бригаду проходили апробацию новые модификации "Шахедов" и "Гераней", и допускает, что столичные мосты стали полигоном для проверки реактивных дронов против монументальных конструкций. Публикуем его комментарий.

Ответственность за удары по мостам в Киеве несёт отдельная 50-я бригада БПС ВГК "Варяг".

Отдельная 50-я бригада БПС ВГК "Варяг" - специализированная бригада Министерства обороны российской федерации по применению и изучению существующих и перспективных беспилотных систем дальнего действия.

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Именно через эту бригаду так же проходили апробацию многие новые модификации дронов-камикадзе Shahed-136 (Герань-2), Shahed-238 (Герань-3/4) и Karar (Герань-5). В частности, версия Герань-4 с резаком против вышек ЛЭП.

Не исключено, что интенсивные удары по мостам в Киеве - это апробация эффективности реактивных дронов-камикадзе против таких монументальных конструкций. Так же не исключено, что для ударов по мостам могут использоваться в дальнейшем новые, специализированные именно для таких задач, модификации дронов.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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