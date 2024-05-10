Результаты перехвата российских ракет в ночь с 7 на 8 мая: примечательный нюанс

Средств перехвата недостаточно, чтобы максимально закрывать воздушное пространство.

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Ракетная атака / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Немного позитива к сегодняшней непростой ночи. В ходе противодействия российским воздушным средствам поражения типа "ракета", израсходование средств перехвата было в соотношении 1 к 1. Иными словами, на 1 выпущенную зенитно-управляемую ракету ЗРК приходилась 1 уничтоженная цель.

Причём, это соотношение касается как ЗРК советского образца, так и ЗРК западных типов, что говорит о достаточно высокой отработки алгоритмов противодействия не только на высокотехнологических средствах ПВО, но и морально устарелом советском наследии, проходившем модернизацию, но не тотальное обновление.

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Проблемой же остаётся то, что средств перехвата недостаточно, чтобы максимально закрывать воздушное пространство и, результативность попадания российскими ракетами обусловлена как применением сложных для перехвата ракет типа 9М723 и Х-47М2 "Кинжал", так и отсутствием достаточно количества средств малого и среднего радиуса действия для перехвата ракет дозвукового класса.

Если бы количественно ЗРК была закрыта большая часть областей Украины, то эффективность ударов РОВ зависела только бы от применения сложных для перехвата ракет.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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