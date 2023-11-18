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Результат визита украинской делегации в США

Алексей Кущ
18 ноября 2023, 08:10
Среди важных тем: первоочередные инвестиционные проекты в энергетической сфере и запуск системы международного страхования инвестиций в Украину.
Ермак, Блинкен
Андрей Ермак и украинская делегация в США / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

В Вашингтоне руководитель Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации, которую возглавляет первая вице-премьер – министр-министр экономики Юлия Свириденко, встретился с координатором Государственного департамента США по санкциям, Послом Джеймсом О'Брайеном и заместителем помощника государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии Крисом Смитом.

Украинская сторона отметила успешность переговоров во время третьей, мальтийской, встречи советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации формулы мира.

В то же время была отмечена важность привлечения стран Глобального Юга к поддержке Формулы мира.

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Стороны отметили новый формат украинских морских портов, которые функционируют в условиях защиты их исключительно Силами обороны Украины.

Несмотря на усиление воздушных ударов по одесским и Дунайским портам, россиянам не удалось их заблокировать.

Торговые суда перевозят украинские экспортные товары и это уже не только зерно, но и железная руда и металл, что очень важно для нашего горно-металлургического комплекса.

Среди важных тем: первоочередные инвестиционные проекты в энергетической сфере и запуск системы международного страхования инвестиций в Украину.

Участники встречи отметили необходимость усиления совместного с Европейским Союзом санкционного давления на Россию и контроля за соблюдением уже внедренных санкционных ограничений, в частности по сохранению потолка цены на российскую нефть.

Последнее очень важно, ведь поставки российской нефти на мировые рынки начали все чаще пробивать установленный прайс-Кэп в 60 долл за барр.

Также была обсуждена конфискация российских суверенных активов с целью направления их на восстановление в Украине.

США активно поддержали тезис, что Украина противостоит по сути коалиции таких стран как РФ, Иран и КНДР, которые классифицируются в Вашингтоне как "ось зла".

На встрече с представителями Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, украинская делегация обсудила вопрос открытия в Украине аэропорта, причем еще до окончания войны.

Эту новость анонсировал руководитель ОП Андрей Ермак.

Почему эта тема обсуждалась во время этого визита?

Потому что такое действие потребует существенного усиления украинского ПВО и работа в этом направлении ведется.

Ждем принятия специальной бюджетной резолюции Конгресса США по финансовой и военной поддержке Украины, которая для нас крайне важна.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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