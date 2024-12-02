Режим Башара Асада в Сирии рассыпается на части

Для Москвы, впрочем, Сирия – не приоритет: она больше обеспокоена своей войной в Украине.

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Башар Асад / Эхо Кавказа

Режим Башара Асада в Сирии, годами поддерживаемый Ираном и Россией, рассыпается на части. Конечно, "ось зла" постарается прийти на помощь товарищу-диктатору, под которым зашатался трон.

Для Москвы, впрочем, Сирия – не приоритет: она больше обеспокоена своей войной в Украине. Какие-то ресурсы, возможно, будут переброшены на Ближний Восток. Но Асаду, а также Украине, не стоит ожидать, что Путин хоть на секунду поставит под сомнения свои кровожадные цели, чтобы помочь "союзнику".

Другое дело Иран. Для него Сирия хоть и не главный, но чрезвычайно важный элемент в его системе регионального доминирования. Особенно сейчас, когда в планах Тегерана – восстановить, насколько возможно, "Хизбаллу", а все пути в Ливан идут через Сирию. Можно ожидать, что Иран попытается усилить свое присутствие "на земле".

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Кроме того, нельзя забывать, что часть поддерживаемых Турцией повстанцев, победоносно захвативших сейчас Алеппо – настоящие террористы, близкие к "Аль-Каиде" и ИГИЛ. Их успехи не сулят Израилю ничего хорошего, даже если их противник – ненавистный нам палач с "группой поддержки" в виде главных врагов свободного мира.

Кто такой Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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