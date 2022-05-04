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Реванш за распад СССР: какими достижениями к 9 мая грезит Путин и чего дальше ждать от войны

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

4 мая 2022, 09:12

Большая Россия все никак не может победить гораздо меньшую Украину. А это ведь позор.

Россию не спасет всеобщая мобилизация
В Кремле раздумывают, что дальше делать с войной в Украине / Фото Reuters

В западных СМИ появляется разнообразная информация о том, какие политические решения может огласить Путин 9 мая. В частности, говорится о возможности всеобщей мобилизации в России, а в связи с этим и об официальном объявлении войны Украине. Еще один озвученный сценарий – провозглашение присоединения к России так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Поскольку вся эта информация появляется со ссылкой на источники в разведывательных структурах, то, скорее всего, речь идет об "утечках" из Кремля. Соответственно, это пока что возможные сценарии. Видимо, в Москве раздумывают – достаточно ли для 9 мая просто шоу с парадом, или в нынешних условиях надо усилить эффект и сделать какие-то резонансные заявления? Ведь никаких побед на украинском фронте нет. Значит, надо отметить этот день новыми "судьбоносными" решениями.

Рассмотрим оба озвученных в СМИ сценария с точки зрения их возможных последствий для войны России против Украины.

Сценарий "всеобщая мобилизация". О необходимости всеобщей мобилизации для победы над Украиной воинствующие шовинисты в России говорят уже почти два месяца, с того момента, как стал очевиден провал российского "блицкрига" в Украине. Сейчас еще более заметно, что российским войскам не хватает ресурсов, в том числе и живой силы, для масштабного наступления даже только на Донбассе. Для удержания новых оккупированных территорий также нужны войска. С этой точки зрения, казалось бы, все уже предопределено. Через какое-то время Путин пойдет на всеобщую мобилизацию. Если не 9 мая, то несколько позднее. Но не все так просто.

Всеобщая мобилизация возможна в случае официального объявления войны. Реальная война России против Украины и так уже идет, но в Московии ее стыдливо и манипулятивно называют "специальной военной операцией". И если сейчас заявлять, да еще в День победы, о начале войны, то это будет означать, пусть даже косвенно, что "специальная военная операция" провалилась, недостаточно "ограниченного военного контингента", надо начинать настоящую войну. И если всеобщая мобилизация объявляется для войны со страной, которая в 3,5 раза меньше России, которая имеет армию в 3,5 раза меньшую, а с учетом других военизированных формирований – в 4 раза меньшую, то это означает, что большая Россия не может победить гораздо меньшую Украину. Это ведь позор. Какой уж тут "День победы", впору говорить о самом настоящем поражении.

И будет непонятно, это что – 9 мая или 22 июня? Даже с сугубо пропагандистской точки зрения объявление всеобщей мобилизации именно 9 мая, мягко говоря, не будет способствовать праздничной и пафосной атмосфере в России. Скорее наоборот. Судя по данным российских социологов, шовинистическая истерия, возникшая в России после 24 февраля, уже проходит. Простые россияне переключаются на более актуальные для них социально-экономические проблемы, которые становятся все острее и которых становится все больше. И вместо нового всплеска пафосного шовинизма в России может возникнуть паника. Само слово "война" напрягает и пугает. Неслучайно его в России запретили. И незаметно, чтобы россияне рвались сейчас в армию. Напротив, все больше сообщений о срывах плановых показателей и по очередному призыву "срочников", и по контрактованию "добровольцев".

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Самое главное – а даст ли России всеобщая мобилизация необходимый военный эффект? На этот вопрос более компетентный ответ дадут, конечно, только военные эксперты. Но и сугубо цивильный политолог прекрасно знает, что в современных войнах выигрывают не числом, а умением, более современным оружием и лучшим качеством ведения военных действий. Собственно, даже сейчас Россия имеет значительный количественный перевес над Вооруженными силами Украины, но это ей мало помогает.

Если в России будет всеобщая или даже частичная мобилизация, то вновь призванных надо еще обучить или элементарно восстановить их военные навыки, полученные во время прошлой срочной службы. Я уж не говорю о низкой мотивации. И потребность ведь сейчас для России не просто в "пушечном мясе", а в военных, которые должны работать с определенными видами вооружений и иметь хотя бы элементарные представления о тактике ведения военных действий. А с этим уже сейчас у россиян есть проблемы, судя по разным данным. Конечно, российская армия может попытаться задавить нас количественно, атаками в "жуковском стиле". Но это приведет к резкому увеличению числа погибших на фронте и вряд ли улучшит настроения в самой России.

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Более вероятным мне представляется не сценарий всеобщей мобилизации, а проведение поэтапной мобилизации. Но тогда это будет означать установку российского руководства на длительную войну. При этом мобилизованные будут необходимы не только для активного участия в военных действиях (их туда будут вбрасывать порционно, по мере необходимости и надлежащей подготовки), но и для контроля над оккупированными территориями.

Сценарий аннексии Донбасса. Для его реализации необходимы примерно те же действия, что были в Крыму в 2014 году. Если их повторять, то надо проводить в так называемых "ДНР" и "ЛНР" новые "референдумы" о желании вступить в состав РФ, а после этого будет официальное обращение руководства так называемых "республик" к Путину и соответствующие решения российских органов власти. Все это вряд ли успеют сделать до 9 мая.

Возможен и ускоренный вариант – без проведения референдумов (могут просто сослаться на решения "референдумов" 2014 года), достаточно будет только официальных обращений так называемых "ДНР" и "ЛНР" к российскому руководству. Тогда могут в пожарном порядке успеть и на 9 мая.

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На самом деле, это вопрос о дальнейшей стратегии Путина не только по отношению к Украине, но и ко всему постсоветскому пространству. Судя по информации из разных источников, в Кремле есть два конкурирующих между собой проекта: 1) воссоздание нового Союза (в виде расширения союзного государства); 2) прямая аннексия оккупированных украинских территорий (как Донбасса, так и юга Украины, возможно, и других украинских регионов, которые удастся захватить).

Напомню, что в этом году – столетие создания СССР, распад которого Путин считает главной геополитической катастрофой XXI века. Созданием нового Союза Путин как бы возьмет реванш за распад СССР, будет выглядеть создателем нового Союза и, таким образом, надеется остаться в истории. Но в рамках этого проекта необходимы или пропутинская Украина, что сейчас выглядит крайне маловероятно, либо создание на территории Украины нескольких марионеточных псевдо-государств ("народных республик"), которые вместе с Беларусью могут стать субъектами нового Союза. К этому "Союзу" могут также присоединиться и другие непризнанные государства – Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. Попутно замечу, что в случае реализации этого сценария потенциально возникнут огромные риски для суверенитета Молдовы, Казахстана, Кыргызстана и Армении, да и для других постсоветских государств.

Проект прямой аннексии оккупированных украинских территорий – еще большая угроза для всех постсоветских государств. Ведь тогда Путин будет воссоздавать российскую империю в чистом виде, и аннексия украинских земель станет очень опасным прецедентом. Проект аннексии продвигается сторонниками полного разрушения украинской государственности.

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Окончательного решения в Кремле относительно своей стратегии по Украине и на постсоветском пространстве, видимо, еще не приняли. С одной стороны, у Путина есть явные сантименты по отношению к бывшему СССР. А с другой стороны, мы же видели его явное раздражение по поводу того, что Ленин якобы создал Украину.

Но для нас не очень важно, какое решение примет Путин. Речь идет о выборе между прямой и косвенной аннексией украинских территорий. "Хрен редьки не слаще". И то, и другое Украина и весь цивилизованный мир не признают. Но если Путин пойдет (в том или ином виде) на дальнейшую аннексию украинских территорий, то это будет означать, что ни о каком мирном соглашении между РФ и Украиной не может быть и речи. В крайнем случае может быть лишь временное перемирие.

Таким образом, "утечки" из Кремля говорят не только о дополнительном пропагандистском антураже на 9 мая. Речь идет о планах продолжения войны против Украины. И различия этих планов только в деталях.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

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мобилизация война в Украине Кремль Владимир Путин вторжение России война на Донбассе Владимир Фесенко
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