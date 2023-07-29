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"Решающая фаза наступления": что важно учитывать

Гела Васадзе
29 июля 2023, 22:12 обновлено 29 июля, 22:39
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Друзья мои, а разве неделю или месяц назад фаза не была решающей?
Война в Украине, Война РФ в Украине, ВСУ
Не стоит создавать завышенные ожидания от контрнаступления / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

Многие мои друзья с большим энтузиазмом начали слать мне сообщения о том, что украинский контрнаступ перешел в решающую фазу с пожеланиями скорейшей победы. Пожелания это правильно, и уверенность в победе это правильно. Это должно быть, было и будет с нами.

Что касается решающей фазы и всего остального. Друзья мои, а разве неделю или месяц назад фаза не была решающей? С 24 февраля прошлого года решающим был каждый день. И это не софистика. Прекрасно понимаю всех, кто очень очень хочет, чтобы эта война закончилась быстрой и безоговорочной победой. И всегда говорил о том, что это может быть и быстро и даже неожиданно для нас всех. В истории тому масса примеров. за день до окончания первой мировой никто, кроме посвященных и представить себе не мог, что завтра война закончится.

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Просто хотелось бы предостеречь от того, что произошло в прошлый раз, когда не обращая внимания на все предупреждения минобороны Украины, была создана информационная иллюзия того, что вот сейчас начнется контрнаступ и все очень скоро закончится. А потом пошла волна разочарований. Кто создал эту иллюзию, враг или слишком ретивые друзья, судить не берусь, бо не знаю.

Простой совет - верим только официальной информации минобороны Украины.

Кто такой Гела Васадзе?

Гела Васадзе родился 27 сентября 1968 года в городе Одесса. Закончил Казанский Государственный Университет, магистр социально - политических наук. Активный участник "революции роз" в АР Аджария. В различное время работал в структурах неправительственного и коммерческого сектора, а также в системе исполнительной власти.

Источник

контрнаступление ВСУ
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