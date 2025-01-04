Реквием газовой трубе

А сколько полемических копий было сломано вокруг вопроса: нужен ли Украине российский газ?

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Транзит газа через Украину/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Российский газ больше не течет по украинским магистралям. И только политические ветераны способны оценить, насколько фундаментальные изменения произошли в наших отношениях с Россией.

Были времена, когда по отдельным контрактам российский газ стоил 15 долларов за 1000 кубов и даже меньше. Сейчас цена - 500 долларов.

"Труба" изначально считалась главным активом Украины. Во времена Кучмы шла речь о создании международного газотранспортного консорциума между Украиной, Германией и РФ, тогда "труба" оценивалась в 120 млрд еще тех долларов.

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Сейчас за нее и два не дадут, потому что часть ее транспортирует газ для внутриукраинских нужд, а другая часть превратилась в металлолом.

Газовый бизнес всегда считался президентским. Это означает, что все наши президенты что-то получали от огромных теневых денег, которые вращались в этой сфере. И поэтому даже самые патриотически настроенные президенты Украины при обсуждении газовых вопросов с московскими партнерами переходили на русский. А еще создавали совместные предприятия наподобие "РосУкрЭнерго".

В. Зеленскому пришлось отказаться от президентской "газовой ренты" - не важно, по собственной инициативе или под давлением партнеров. Конечно, еще возможны какие-то сделки на "газовом реверсе", но там совсем другие объемы и, соответственно, совсем другие деньги.

Но не только высокие чиновники зарабатывали на трубе. С нее стартовало немало украинских бизнесово-политических карьер: успешных, как у Ю. Тимошенко, или бессмысленных, как у И. Бакая.

А сколько полемических копий было сломано вокруг вопроса: нужен ли Украине российский газ? И были аргументированные взгляды, строившие вокруг газовой трубы концепцию Украины как транзитного государства. А были и такие, которые не менее убедительно доказывали достаточность газа украинской добычи.

Специалисты за 30 лет к общему мнению так и не пришли. Однако война все решила однозначно: российский газ пошел тем же курсом, что и российский военный корабль.

Так, как раньше, точно не будет. Не будет заметной статьи дохода украинского бюджета. Не будет обвинений в несанкционированном отборе российского газа и масштабного схематоза на смешивание в документах российского и украинского газа. Останутся в прошлом эпопеи с героическим и скандальным подписанием газовых контрактов с РФ. Международных арбитражей с Газпромом не будет, за которые можно получать многомиллионные премии, ничего для этого не делая. И газового шантажа Кремлю с демонстративным под телевидение закручиванием вентиля не будет тоже.

Мир ржавому праху этой огромной газовой иглы, на которую подсела чуть ли не вся Европа. Аминь!

И еще одно. Раньше агрессор трубу на нашей территории не трогал, потому что по ней текли его деньги. Сейчас труба, газокомпрессорные станции и все остальное превратилось в энергетическую инфраструктуру Украины, которую враг атакует третий год. Насколько газовая инфраструктура способна выдерживать вражеские атаки, узнаем уже в ближайшее время.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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