Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Реквием газовой трубе

Александр Кочетков
4 января 2025, 06:10
58
А сколько полемических копий было сломано вокруг вопроса: нужен ли Украине российский газ?
Зеленский, Фицо, транзит газа
Транзит газа через Украину/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Российский газ больше не течет по украинским магистралям. И только политические ветераны способны оценить, насколько фундаментальные изменения произошли в наших отношениях с Россией.

Были времена, когда по отдельным контрактам российский газ стоил 15 долларов за 1000 кубов и даже меньше. Сейчас цена - 500 долларов.

"Труба" изначально считалась главным активом Украины. Во времена Кучмы шла речь о создании международного газотранспортного консорциума между Украиной, Германией и РФ, тогда "труба" оценивалась в 120 млрд еще тех долларов.

видео дня

Сейчас за нее и два не дадут, потому что часть ее транспортирует газ для внутриукраинских нужд, а другая часть превратилась в металлолом.

Газовый бизнес всегда считался президентским. Это означает, что все наши президенты что-то получали от огромных теневых денег, которые вращались в этой сфере. И поэтому даже самые патриотически настроенные президенты Украины при обсуждении газовых вопросов с московскими партнерами переходили на русский. А еще создавали совместные предприятия наподобие "РосУкрЭнерго".

В. Зеленскому пришлось отказаться от президентской "газовой ренты" - не важно, по собственной инициативе или под давлением партнеров. Конечно, еще возможны какие-то сделки на "газовом реверсе", но там совсем другие объемы и, соответственно, совсем другие деньги.

Но не только высокие чиновники зарабатывали на трубе. С нее стартовало немало украинских бизнесово-политических карьер: успешных, как у Ю. Тимошенко, или бессмысленных, как у И. Бакая.

А сколько полемических копий было сломано вокруг вопроса: нужен ли Украине российский газ? И были аргументированные взгляды, строившие вокруг газовой трубы концепцию Украины как транзитного государства. А были и такие, которые не менее убедительно доказывали достаточность газа украинской добычи.

Специалисты за 30 лет к общему мнению так и не пришли. Однако война все решила однозначно: российский газ пошел тем же курсом, что и российский военный корабль.

Так, как раньше, точно не будет. Не будет заметной статьи дохода украинского бюджета. Не будет обвинений в несанкционированном отборе российского газа и масштабного схематоза на смешивание в документах российского и украинского газа. Останутся в прошлом эпопеи с героическим и скандальным подписанием газовых контрактов с РФ. Международных арбитражей с Газпромом не будет, за которые можно получать многомиллионные премии, ничего для этого не делая. И газового шантажа Кремлю с демонстративным под телевидение закручиванием вентиля не будет тоже.

Мир ржавому праху этой огромной газовой иглы, на которую подсела чуть ли не вся Европа. Аминь!

И еще одно. Раньше агрессор трубу на нашей территории не трогал, потому что по ней текли его деньги. Сейчас труба, газокомпрессорные станции и все остальное превратилось в энергетическую инфраструктуру Украины, которую враг атакует третий год. Насколько газовая инфраструктура способна выдерживать вражеские атаки, узнаем уже в ближайшее время.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

газ транзит газа Александр Кочетков
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Россия не планирует заканчивать войну в 2025: в СНБО рассказали о планах Путина

Россия не планирует заканчивать войну в 2025: в СНБО рассказали о планах Путина

01:13Украина
Первые самолеты Mirage 2000-5F уже могут быть в Украине: в СМИ раскрыли детали

Первые самолеты Mirage 2000-5F уже могут быть в Украине: в СМИ раскрыли детали

23:42Украина
Путина отговорили от ядерного удара по Украине: в США раскрыли детали

Путина отговорили от ядерного удара по Украине: в США раскрыли детали

23:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит мороз -13 градусов: Украину накроет похолодание - синоптик назвал дату

Ударит мороз -13 градусов: Украину накроет похолодание - синоптик назвал дату

Зачем обмылки бросают в унитаз: гениальный трюк сразит просто наповал

Зачем обмылки бросают в унитаз: гениальный трюк сразит просто наповал

Не будете болеть целый год: что нужно поставить на стол 4 января - приметы

Не будете болеть целый год: что нужно поставить на стол 4 января - приметы

"У РФ не будет шансов": США дадут Украине много оружия при одном условии - майор

"У РФ не будет шансов": США дадут Украине много оружия при одном условии - майор

Что делать, если резинка на холодильнике не плотно прилегает: лайфхак с кипятком

Что делать, если резинка на холодильнике не плотно прилегает: лайфхак с кипятком

Последние новости

06:10

О втором сроке Зеленского и истериках в соцсетях

06:10

Реквием газовой трубемнение

05:52

Гороскоп на завтра 5 января: Водолеям - впечатляющий день, Овнам - большое счастье

04:58

Спасительный лайфхак для родителей школьников: чем вывести пасту от ручки с одежды

04:35

"Вітаю" или "поздоровляю": какое из этих слов правильно использоватьВидео

В 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - СнегиревВ 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - Снегирев
03:30

"Пытаются проломить укрепление": раскрыт вероятный сценарий удара "Орешником"Видео

03:01

Опытные водители призывают натереть лобовое стекло луком: для чего это нужно

02:37

Собака чудом пересекла реку: нужно за 12 секунд сказать, как она это сделала

01:49

4 знака Зодиака, для которых 2025 год будет самым лучшим в жизни

Реклама
01:13

Россия не планирует заканчивать войну в 2025: в СНБО рассказали о планах Путина

00:07

В Японии заявили, что нельзя протирать сиденья унитаза туалетной бумагой

03 января, пятница
23:42

Первые самолеты Mirage 2000-5F уже могут быть в Украине: в СМИ раскрыли детали

23:27

Путина отговорили от ядерного удара по Украине: в США раскрыли детали

22:38

Мобильные операторы в Украине полностью выключат 3G: как перейти на 4G

22:28

Лукашенко перед выборами поедет в Китай: в ЦПД назвали цели визита диктатора

22:25

Украинцам в Польше начали рассылать "повестки": заявление посольства Украины

22:10

"Всё это есть уже": Свитан сделал неожиданное заявление о войсках НАТО в Украине

21:30

"Сегодня еще был на работе": в результате удара РФ по Чернигову погиб педагог

20:53

Продавать и покупать подержанные авто в Украине будем по новому: что изменилось

20:47

США готовят новую военную помощь Украине: в Белом доме раскрыли подробности

Реклама
20:31

Исчезнет за считанные часы: как быстро избавиться от сигаретного запаха в квартире

20:26

На фоне вражеских атак: Зеленский анонсировал важные встречи на следующей неделе

19:55

Доллар установил первый рекорд в 2025 году: каким будет курс валют 6 января

19:45

"Не так страшно": Зеленская высказалась о возможном втором президентстве мужа

19:43

РФ готовит плацдармы для наступления: эксперт предупредил об опасности для области

19:36

Не так долго, как все думают: сколько можно хранить консервацию в холодильнике

19:32

Украину накрыло снежное похолодание: где объявили штормовое предупреждение

19:31

"Давайте называть вещи своими именами": эксперт объяснил, ждать ли мира в 2025

19:11

Простой рецепт сметанного крема для торта: как приготовить вкуснейший десерт

19:10

Окружение Покровска: что важно знатьмнение

18:56

Угрозы Фицо игнорируют: Словакия продолжит поставлять электроэнергию Украине

18:51

Ошибаются 99% людей: как натирать сыр на терке правильно

18:31

"Дешевым уже не будет": в Украине рекордно подорожал популярный продукт

18:28

"Решение было болезненным": Юлия Санина сделала ошеломляющее заявление

17:49

Покровск может стать плацдармом РФ: в ВСУ назвали следующую цель врага

17:25

Где спрятался слон: лишь единицы найдут животное за 5 секунд - сложная загадка

17:18

Большие шансы закончить войну: астролог предупредил о изменениях в 2025 году

17:06

В Чернигове раздаются взрывы: город под ракетной атакой РФ

17:01

Украина под атакой затяжного шторма: влупила 5-балльная магнитная буря

16:43

Индексация пенсий в Украине: Шмыгаль сказал, когда ожидать повышения выплат

Реклама
16:42

Солдаты КНДР бесполезны на Курщине: полковник сказал, почему они не помогли РФВидео

16:08

Можно ли есть сало каждый день: неожиданный ответ, который потрясет каждого

15:59

Проверенный дедовский метод: как растянуть кожаную обувь правильно

15:38

Не будете болеть целый год: что нужно поставить на стол 4 января - приметы

15:26

Когда состоится заседание в формате "Рамштайн": СМИ назвали точную дату

15:25

"Страшная угроза": Украине возможно придется уступить территории - СнегиревВидео

15:15

Как распушить флис после стирки в домашних условиях: простые и действенные методы

14:08

Украину накроют сильные морозы: в каких областях будет холоднее всего

13:59

Зачем обмылки бросают в унитаз: гениальный трюк сразит просто наповал

13:56

Что делать, если резинка на холодильнике не плотно прилегает: лайфхак с кипятком

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять