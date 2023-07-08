Рекордные золотовалютные резервы: есть ли повод радоваться?

Нынешняя экономическая политика когда-нибудь нам точно боком вылезет.
Вот например, когда я читаю новости о рекордных золотовалютных резервах за всю историю независимости - 39 млрд, то я не вижу повода для радости.
Потому что всегда надо смотреть не только на сами резервы, а платежный баланс, который показывает источники притока и оттока валюты из страны.
Вот в прошлом году торговый дефицит тоже достиг рекордного значения за всю историю - аж в 25 млрд долл.
И от стремительной девальвации гривны нас сейчас спасает лишь западная финансовая помощь, часть из которой это кредиты и их когда-то надо будет возвращать.
Да, конечно этот гигантский торговый дефицит обусловлен блокировкой украинских портов и есть надежды, что после войны экспорт вернется на довоенные показатели.
Вот только проблема в другом. Огромные валютные поступления мы сейчас проедаем, в том числе на импорт готовой продукции, а не средств производства. Почему это проблема? Потому что в будущем у нас не будет базы для роста экспорта. И когда Запад перестанет нам давать деньги, то тогда у нас начнутся проблемы.
Конечно, я также понимаю, что после войны ставка делается на План Маршала. Однако, лично для меня эти цифры выглядят очень космическими. Ну и плюс наблюдая на чем акцентирует внимание правительство, то у меня есть подозрения, что эти деньги пойдут в трубу.
И будет у нас как в Греции. Страна залезет по уши в долги, но из-за собственной неспособности правильно распорядиться этими деньгами, в будущем будет иметь экономические проблемы. Тогда и проблема торгового дефицита и вылезет наружу.
Кто такой Павел Вернивский?
Павел Вернивский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.