Рекордная атака дронов по Украине: что надо знать

Для России является приоритетом наращивания производства Shahed-136.

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Атака дронов / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Очередной рекорд Shahed-136 и всё сопутствующее…

В ночь на 26 мая 2025 года был установлен новый абсолютный рекорд применения РОВ дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" – 355.

Накануне РОВ применили 298 дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", а 24 мая было зафиксировано – 250.

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С учётом этих цифр, по сети несутся апокалиптические прогнозы о том, что российские предприятия готовятся или даже уже могут производить по 500 Shahed-136 и даже 1 000 единиц готовой продукции в сутки! Весьма активно в этой информационной гонке принимают участие западные СМИ, такие как The Economist и Financial Times.

Но, следует понимать, что The Economist и Financial Times пишут для западной аудитории, со всеми вытекающими, а именно – погрязшей в негу спокойствия и умиротворённости, западной аудитории не хватает стресса, для раскачки и действий, в то время как у украинцев его более чем достаточно. И затягивая в наше информационное пространство истории про 500 и 1000 Shahed-136 в сутки, следует несколько разъяснять эту информацию, сопровождать пояснением.

Например, я ведь не просто так каждую свою заметку посвящённую дронам-камикадзе сопровождаю развёрнутым пояснением о чём пишу - дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия". То есть, среди 355 дронов, применённым этой ночью, не все 355 это Shahed-136, но и дроны-приманки "Гербера"/"Пародия".

Далее. Действительно, россия пытается нарастить производство Shahed-136, но сделать это быстро, нарастить выпуск готовой продукции в разы, практически невозможно. Это поступательный, пошаговый процесс, который чётко прослеживается с 2022 года.

Грубо говоря, производство 500 Shahed-136 в сутки говорит о среднем показатели налётов в месяц – 15 тысяч, а с учётом "Гербера"/"Пародия" эти цифра возрастает в 2 и более раза. То есть, 30 тысяч дронов в месяц?

Я не говорю, что это невозможно, я говорю, что сейчас цифры указывают на несколько иную картину.

Если же говорить в целом о мае месяце, то последние 3 ночи налётов, демонстрирующие как высокий показатель применения дронов, так и абсолютные рекорды два дня подряд, это пока малоинформативно и делать громкие выводы рано. Как так?

Дело в том, что по налётам дронов с начала мая были следующие показатели:

За первую неделю мая РОВ применили 1 002 дрона;

За вторую неделю мая они применили – 371 дрон;

За третью неделю мая РОВ применили – 981 дрон.

Как видим, вторая неделя, за счёт "майского перемирия" 8-9-10 мая позволила РОВ накопить ударный потенциал. И если третью неделю мая они продолжили налёты со стандартным, средним показателем 140 дронов в сутки, то под конец месяца мы и можем видеть всплеск, обеспеченный накопительным эффектом.

Если эта версия верна, то РОВ не сможет держать стабильно уровень налётов на отметке 350 дронов в сутки и в ближайшее время мы сможем видеть снижение до среднестатистического будничного показателя около 140-150 др/сут.

Повторюсь, для россии является приоритетом наращивания производства Shahed-136, как основного средства террора гражданского населения, тыловой Украины и истощения средств ПВО. Но резко нарастить это производство они не могут.

И о средних показателях налётов. С начала 2025 года они имеют следующий вид.

Январь – 80 др/сут;

Февраль – 140 др/сут;

Март – 135 др/сут;

Апрель – 80 др/сут;

Май – по состоянию на 26 мая 132 др/сут.

Про 500 и 1 000 Shahed-136 , именно Shahed-136, в сутки, как видно, пока говорить рано, хотя о растущей угрозе нужно говорить, но в совершенно ином ключе – конструктивном, практическом, а не в формате хайпа на панике и громких, апокалиптических заявлений.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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