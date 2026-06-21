Реформа армии не должна сводиться только к деньгам: Андрусив - о важном нюансе

Военнослужащий объясняет, почему для тех, кто воюет годами, отпуск, восстановление сил и признание добровольцев могут быть важнее повышения выплат.

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Андрусов — о реформе ВСУ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На фоне дискуссий вокруг реформы военной службы и поиска новых механизмов комплектования армии в Украине все острее встает вопрос мотивации военнослужащих. В своей колонке общественный деятель и военнослужащий Виктор Андрусив обращает внимание на то, что проблемы тех, кто воюет годами, нельзя решить исключительно финансовыми инструментами. Он объясняет, почему восстановление, связь с семьёй и признание добровольцев могут быть не менее важными, чем денежное обеспечение. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Я не буду комментировать реформу Минобороны, потому что еще раньше писал, что в этом вопросе есть только плохие и еще худшие решения. Но кое-что все же вызывает у меня удивление и непонимание.

Последние 7 лет слово "реформа" в Украине равносильно "раздать деньги". То, что вопрос службы в ВСУ приравнивают к денежному обеспечению, вызывает у меня удивление.

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Вот у меня в контракте написано "до окончания военного положения". И таких много. Потому что мы были добровольцами. Речь шла об идее. Для нас служба стала бременем, но не потому, что мало денег. А потому, что это уже пятый год. Для таких военных самая большая проблема — это невозможность видеть свою семью. У многих её уже и нет. Но видеть своих детей, быть с ними — это самое дорогое. Нет таких средств, которые могли бы это заменить. Те, кто все эти годы на передовой, просто нуждаются в восстановлении. В психологическом оздоровлении, которое в первую очередь может обеспечить семья. Не видеть, как выросли твои дети за 4 года, не может быть компенсировано деньгами.

Кроме того, за последние годы в ВСУ абсолютно обесценился статус добровольца. Тот факт, что ты из идеологических побуждений защищаешь страну, ничем не отличает тебя от "бусифицированного" наркомана или алкаша. Вы все — единицы боевого численного состава. И в этом есть ощущение унижения и пренебрежения.

Поэтому, на мой взгляд, в "реформе" нужно глубже понимать корни проблем. Если бы я предлагал изменения, то я бы денежное обеспечение больше сосредоточил на привлечении иностранцев, тогда как для тех, кто служит с 2022 года, я бы сосредоточил внимание именно на отпуске и восстановлении. Если бы 2 дня на передовой давали тебе плюс 1 день отпуска, то это мотивировало бы больше, чем плюс 100–200 тысяч гривен. Ведь не всё в жизни измеряется деньгами.

Еще один важный момент — это мотивация добровольчества. Добровольцы должны получать признание, выделяться. Не деньгами. А статусом. В ВСУ должны ценить тех, кто пришел добровольно. И в обществе тоже. Закрепление этого статуса, иное отношение, создание дополнительных преимуществ при выборе места службы, обучения, развития — возможно, снова стимулирует приход новых добровольцев.

В заключение приведу комментарий своего друга, офицера, который постоянно находится в зоне боевых действий: "За эти годы я почти не видел свою семью, и она у меня развалилась. Жена нашла себе нового мужа, а дети видели меня максимум раз-два в год. Теперь мне предлагают увеличить денежное вознаграждение. А на самом деле они просто увеличивают мои алименты, улучшают жизнь моей бывшей и её нового мужа, а дети, как не видели меня, так и не видят".

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О личности: Виктор Андрусив Виктор Андрусив — политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015–2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016–2020). В настоящее время — боец ВСУ, пишет Википедия.

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