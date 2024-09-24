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"Референдума ООН" для Крыма: что это такое

Алексей Копытько
24 сентября 2024, 06:10
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25 лет фронт и Марокко вялотекуще воевали, после чего договорились о перемирии и проведении "референдума под контролем ООН".
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая бригада, скришот: deepstatemap

У того, что сказал Сикорский в плане "референдума ООН" для Крыма, есть очень наглядный аналог: Западная Сахара. Хотя исходное положение отличается, механика одинаковая.

ЗС - это бывшая испанская колония, площадью 244 тыс. км кв. (44% от размеров территории Украины в международно признанных границах).

Там живёт очень мало людей и особо ничего нет, кроме месторождений фосфатов и побережья океана.

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В начале 1970-х гг. на волне деколонизации Испанию начали выдавливать, за территорию соперничали Марокко, Мавритания и местные племена, объединённые под эгидой фронта Полисарио.

ООН признало за местными племенами право на самоопределение, которое в итоге было реализовано в виде создания фронтом Полисарио Сахарской Арабской Демократической Республики (её признаЮт более 50 государств).

Король Марокко был другого мнения, в 1975 г. он организовал "зелёный марш": 350 тыс. безоружных марокканцев, в т.ч. женщин и детей, просто зашли на территорию Западной Сахары, часть обосновалась там. Это был такой аргумент на переговорах. Что окончательно сподвигло Испанию уйти.

Марокко, Мавритания и Полисарио немного повоевали втроём. Мавритания через пару лет отползла. 80% территории контролирует Марокко, порядка 20% - фронт Полисарио.

25 лет фронт и Марокко вялотекуще воевали, после чего договорились о перемирии и проведении "референдума под контролем ООН".

И вот тут главное.

ООН в 1991 г. создало отдельную миссию (МООНРЗС, MINURSO) из 1,5 тыс. туловищ для "подготовки референдума в Западной Сахаре" и вот уже более 30 лет её финансирует. В ЗС построили несколько баз ООН, всё в лучших традициях.

Фронт требует, чтобы в референдуме не участвовали марокканцы и их потомки, которые появились в Западной Сахаре после 1975 г. А Марокко говорит "с чего бы?".

В общем, референдум готовят уже 33 года. Что в полной мере характеризует способность ООН что-то реально урегулировать против "права силы" даже в пустыне. Максимум – ставить войну на паузу до очередного рецидива.

В 2020 г. Марокко ввело в ЗС войска для подавления протестов, и фронт Полисарио вышел из перемирия.

С 2020 года более 20 стран отрыли на территории Западной Сахары консульства как в Марокко. Дональд Трамп, уже на выходе из Белого дома, заявил о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. В июле 2023 г. это же сделал Израиль. Де-факто – против позиции ООН.

Смешные моменты по поводу "учёта реалий на земле" начались ещё в середине 1990-х гг.

ЕС заключил договорённость с Марокко о морских промыслах в водах, которые являются исключительной экономической зоной Западной Сахары. Когда отдельные члены ЕС (скандинавы) пытались возражать, мол, это как-то неправильно, им прямо сказали – "вы чё лезете? вас это как касается? вы там будете рыбу ловить? нет? вот и помалкивайте! это нужно испанцам". Скандинавы тихонько отползли.

Гармония нарушилась в 2021 г. после решения Европейского суда, что добывать рыбу без обсуждения с фронтом Полисарио таки неправильно, Марокко подало апелляцию…

Модель Сикорского, по сути, предполагает мягкую передачу Крыма россиянам, чтобы сохранить лицо тем, кто вроде как должен защищать международное право, но не очень хочет.

Это также выглядит как пас возможным сменщикам Путина. Ибо для Путина сценарий с какими-то референдумами неприемлем (Песков об этом сказал).

Реакция украинского общества и власти показывает, что механизм официальной сдачи Крыма в Украине не поддерживают.

Могут ли Украину подталкивать к чему-то подобному? Конечно могут.

Пока единственная реальная альтернатива – подвешивать ситуацию до наступления каких-то проблем в РФ и не принимать формул, которые ставят под сомнение украинский суверенитет над полуостровом. И готовиться.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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