Референдум о вступлении в ЕС будет в Украине

Технология референдума продолжает использоваться как "усилитель" явки и рейтинга власти на выборах у наших соседей.
Президент Молдовы Санду инициировала проведение осенью 2024 года референдума по вступлению страны в Европейский Союз.
Референдум должен состояться вместе с ноябрьскими президентскими выборами, на которых Санду планирует переизбраться.
Понятно, что Санду попытается "оседлать" евроинтеграционную тему как основную для переизбрания. Ставка снова будет делаться на зарубежный округ.
В Польше эта технология не достигла своей цели - закрепить "Право и справедливость" у власти (сейчас они это попытаются сделать через Конституционный трибунал и шансы довольно большие).
Но такой референдум о вступлении в ЕС будет и в Украине, даже не сомневайтесь. В качестве фирменной "президентской темы" и возможно компенсации неотваивания всех территорий.
Его будут готовить также параллельно с президентскими (а может и парламентскими) выборами в качестве "большой перезагрузки" страны после военного положения.
Кто такой Олег Постернак
Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.