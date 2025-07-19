РЭБ имеют низкую эффективность против дронов?

Каждое утро мы с вами читаем отчёт ВС ВСУ о работе ПВО и все мы видим, что до 50% от общего количества нейтрализованных дронов – локационно потерянные.

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Атака дронов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Именно с таким критическим доводом я сейчас встречаюсь с удручающей частотой, когда поднимается вопрос о противодействии дронам. И, при этом, мне совершенно непонятно откуда эти нарративы вообще взялись?

РЭБ это база, фундамент, на котором основывается формирование эшелонированной ПВО, в современных условиях.

РЭБ, мобильные огневые группы, ЗСУ и ЗАК, ЗРК, легкомоторная авиация – именно такая последовательность формирование современного, высокоэффективного района ПВО.

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И если перспективную и универсальную легкомоторную авиацию саботируют с 2019 года, то вот за РЭБ взялись своими велико-мудрыми мыслями только сейчас, как раз тогда, когда наши разработки стали выходить на уровень даже опережающий ряд западных разработок!

Каждое утро мы с вами читаем отчёт ВС ВСУ о работе ПВО и все мы видим, что до 50% от общего количества нейтрализованных дронов – локационно потерянные, то есть, они были подавлены РЭБ. Да, это преимущественно дроны-приманки "Гербера" и "Пародия", но это дроны которые были подавлены именно РЭБ, без затраты других средств огневого поражения.

Возможно, такие мысли возникли из-за применения в зоне боевых действий fpv-дронов на оптоволокне? Но ведь в зоне БД не все fpv-дроны у РОВ на оптоволкне. За первую неделю июля РОВ применили более 12 500 fpv-дронов и менее половины из них на оптоволокне, что не делает РЭБ бессмысленным и низкоэффективным средством на ЛБС.

Кроме того, в Украине разрабатывается и испытывается в реальных боевых условиях множество перспективных систем РЭБ, способных создать настоящую радиоэлектронную стену. Например, компания Kvertus представила систему Atlas, которая может стать первым мире, единым барьером от fpv-дронов, определяющим направление и рабочие частоты дронов в радиусе 30 км, определяя их направление и рабочие частоты, и их подавление.

Хотя, догадываюсь, с чем связаны подобные рефлексии.

Как только появляется некое новое средство борьбы с вражескими дронами, сразу на второй план отходят традиционные средства и даже перспективные из уже существующих и развивающихся. Буквально на днях мы были свидетелями, как очередной ушат помоев был вылит на легкомоторную авиацию, что опять стало ударом по идеи применения против дронов-камикадзе средство, которое бы работало всегда и при любых обстоятельствах. Теперь всплывают поверхностные высказывания относительно РЭБ.

Профнепригодность и ограниченность мышления приводит к тому, что время от времени противник нас ставит в позу, когда искать решение возникающей проблемы приходится в авральном режиме.

Отсутствие комплексного подхода и базового прогнозирования дальнейшего развития и действий врага, известного в аналитических кругах как "red team", приводит к тому, что из бесконечного аврала мы так с вами и не выйдем. Действия на опережения врага, а не по последствиям его действий, это не наше, ведь мы не ищем лёгких путей.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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