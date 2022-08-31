Применение ВСУ гаубицы М-777 на фронте / Скриншот видео посольства США в Украине

Как известно, чтобы не разочаровываться, надо предварительно не очаровываться. То есть, трезво смотреть на события, знать реалии и не примешивать личные ожидания, надежды, чаяния и вот это все.

Так вот, наступлением обычно считается прорыв всех (!) линий обороны противника и продвижение вглубь его обороны километров на пятьдесят-сто, в зависимости от рельефа местности. Все остальное — это разведка боем, тактические операции для улучшения позиций и тому подобное.

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Наступлению предшествует массированная обработка оборонительных позиций противника всеми видами артиллерии и авиацией. При наступлении на хорошо укрепленные позиции в большом количестве участвует бронетехника — танки и бронемашины. Как правило, используются отвлекающие маневры, диверсионные вылазки и т.д.

Вот с учетом этого и следует рассматривать происходящее сейчас на Южном фронте. Изучайте карты боевых действий — их сейчас много в Нете, смотрите на продвижения войск, оценивайте пройденные расстояния.

Реальное стратегическое наступление ВСУ мы точно не пропустим. Весь мир не пропустит. При этом ожидать чего-то грандиозного от подготовительных действий точно не стоит. Чтобы потом разочарованно не вопрошать в ФБ: а почему мы до сих пор не в Севастополе?